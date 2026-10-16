امام جمعه کیش با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی، تقویت انسجام ملی و حمایت از نیرو‌های مسلح، گفت: امنیت خلیج فارس باید با مشارکت کشور‌های منطقه تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه کیش، تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز به دست کشور‌های منطقه و بدون مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای را ضروری دانست.

او با اشاره به شرایط حساس سیاسی و امنیتی کشور، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت توان دفاعی و تلاش مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد.

امام جمعه کیش، با قدردانی از همراهی مردم ایران و تلاش نیرو‌های مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت و منافع ملی، بر توان داخلی و پشتیبانی مردم تکیه دارد و مسئولان نیز باید با مدیریت دقیق، برای کاهش مشکلات مردم تلاش کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه کشور در حوزه‌های دفاعی، اقتصادی و مدیریتی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با شرایط کشور برنامه‌ریزی کنند و برای حل مشکلات مردم، اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از نیرو‌های مسلح، انسجام ملی را از عوامل مهم ایستادگی کشور دانست و بر ضرورت حفظ این همبستگی تأکید کرد.

امام جمعه کیش با انتقاد از حضور و مداخله آمریکا و دیگر قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خلیج فارس، تأکید کرد: امنیت پایدار منطقه باید با همکاری کشور‌های منطقه و بدون دخالت بیگانگان تأمین شود.

او گفت: کشور‌های منطقه باید برای حفظ امنیت و منافع مشترک خود، به جای اتکا به قدرت‌های خارجی، زمینه همکاری و تعامل منطقه‌ای را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به تحولات منطقه و سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت هوشیاری برابر تهدید‌ها و حفظ آمادگی دفاعی کشور تأکید کرد.

امام جمعه کیش با اشاره به تحولات فلسطین، بر حق آنان برای دفاع از خود و سرزمینشان تأکید کرد و گفت: مردم فلسطین ساکنان اصلی این سرزمین هستند و حق دارند برابر تجاوز و اشغال از حقوق خود دفاع کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز حمایت از جبهه مقاومت و توجه به تحولات منطقه را از موضوعات مهم جهان اسلام دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری برابر سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان، ارتباط مستمر و مؤثر خانواده و مدرسه را از عوامل مهم پیشرفت علمی و تربیتی دانش‌آموزان دانست.

او افزود: تربیت نسل آینده به همکاری سه ضلع خانواده، مدرسه و مسجد نیاز دارد و والدین، معلمان، روحانیون و مسئولان فرهنگی باید با برقراری ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان، زمینه رشد علمی، اخلاقی و معنوی آنان را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به روز ملی پارالمپیک و هفته تربیت بدنی و ورزش، از ورزشکاران، ورزش‌دوستان و مسئولان این حوزه قدردانی کرد.

او افزود: همان‌گونه که در جامعه اسلامی به تقویت روح و معنویت توجه می‌شود، تربیت جسم و ارتقای توانمندی‌های بدنی نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز گفت: جامعه قوی به انسان‌هایی برخوردار از سلامت جسمی، قدرت، ایمان و معنویت نیاز دارد و توجه هم‌زمان به این ابعاد، در پیشرفت و اقتدار جامعه مؤثر است.

امام جمعه کیش با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی سیره و ویژگی‌های اخلاقی و معنوی آن بانوی بزرگ اسلام دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به ویژگی‌هایی همچون علم، معرفت، بصیرت، شجاعت، صبر و استدلال در سیره حضرت زینب (س)، تأکید کرد: شناخت این ویژگی‌ها باید به الگویی عملی برای زندگی فردی و اجتماعی تبدیل شود.

امام جمعه کیش، تصریح کرد: رعایت پوشش مناسب و حفظ حریم اخلاقی، مسئولیتی مشترک برای زنان و مردان است و همان‌گونه که زنان باید به پوشش شرعی توجه داشته باشند، مردان نیز موظف‌اند پوشش مناسب داشته باشند و نگاه خود را کنترل کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با تبریک روز پرستار، از تلاش‌های پرستاران و کادر درمان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: پرستاری تنها یک شغل نیست، بلکه جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، ایثار و تلاش برای حفظ سلامت جامعه است.

امام جمعه کیش با تأکید بر ضرورت حمایت مادی و معنوی از پرستاران، خواستار پیگیری جدی مشکلات شغلی، حقوقی و مطالبات این قشر شد و تصریح کرد: مسئولان باید برای بهبود شرایط کاری و رفع مشکلات آنان نیز اقدام کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به پیوند روز پرستار با سالروز ولادت حضرت زینب (س)، بر ضرورت الگوگیری از صبر، ایثار و مسئولیت‌پذیری آن حضرت در مسیر خدمت به مردم تأکید کرد.

امام جمعه کیش با گرامیداشت روز ملی صادرات، تقویت صادرات غیرنفتی و توسعه تجارت خارجی را از ضرورت‌های اقتصاد کشور دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با تأکید بر لزوم کاهش وابستگی به صادرات نفت اظهار کرد: توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت ظرفیت‌های تجارت خارجی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش توان کشور در مواجهه با فشار‌های اقتصادی کمک کند.

امام جمعه کیش با اشاره به مناسبت‌های مربوط به شهدا و مجاهدان جبهه مقاومت، بر ضرورت حفظ آمادگی، تقویت روحیه ایستادگی و درس‌آموزی از تجربه‌های تاریخی تأکید کرد.

او با اشاره به آسیب‌ افراط و تفریط در جامعه اسلامی گفت: جریان‌های انحرافی و اختلاف‌افکن می‌توانند وحدت جامعه را تضعیف کنند و شناخت صحیح معارف اسلامی، بصیرت و همراهی آگاهانه با رهبری برای عبور از چالش‌ها ضروری است.