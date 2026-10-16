به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه همدان گفت: دولت باید با تسهیل فرایندکار‌های اداری، و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها، زمینه تامین کالا‌های ضروری مردم و کنترل قیمت‌ها را فراهم کند.

امام جمعه همدان با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: امروزه جنگ نظامی دشمن صهیونی آمریکایی توام با جنگ اقتصادی، شناختی و رسانه‌ای است و مسوولان باید با توجه به شرایط کشور، تصمیم‌گیری کنند.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی، فشار بر معیشت مردم است، افزود: درجنگ رسانه‌ای نیز با انتشار اخبار نادرست و ایجاد اختلاف دنبال می‌شود تا جامعه دچار نگرانی و اختلاف شود.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر اهمیت انسجام ملی تصریح کرد: دشمن به خوبی می‌داند جامعه‌ای که انسجام داشته باشد و میان مردم و مسوولان اعتماد متقابل باشد، به‌سادگی در برابر تهدید‌ها و فشار‌های دشمنان شکست نمی‌خورد؛ بنابراین یکی از اهداف جنگ شناختی، ایجاد اختلاف و تضعیف اعتماد عمومی است.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: در شرایط کنونی، تصمیم‌گیری‌ها باید بر مبنای شناخت دقیق واقعیت‌های اجتماعی و منافع واقعی مردم و کشور باشد و مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی نمی‌تواند فقط بر مبنای رویه‌های معمول در زمان صلح انجام شود،

امام جمعه همدان تاکید کرد: همان طور که نیرو‌های مسلح با تمام توان برای حفظ آمادگی و تقویت ظرفیت‌های دفاعی تلاش می‌کنند، در حوزه اقتصاد نیز باید شرایط ویژه کشور در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به پیچیدگی برخی فرایند‌های اداری در حوزه واردات کالا افزود: در شرایط عادی، واردکنندگان باید مراحل مختلف ثبت سفارش، دریافت مجوزها، تامین ارز و انجام تشریفات گمرکی را انجام دهند، اما در شرایط جنگی، طولانی شدن این فرایند‌ها ممکن است تامین نیاز‌های ضروری مردم را با مشکل مواجه کند.

آیت الله شعبانی موثقی با تاکید بر ظرفیت تجار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: باید از ظرفیت تجار و بازرگانان برای تامین هدفمند کالا‌های مورد نیاز مردم استفاده شود و با نظارت مستمر، بخشی از مشکلات موجود را کاهش داد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به توانمندی اقتصادی استان‌ها و امکان تامین بخشی از نیاز‌های داخلی از طریق کشور‌های همسایه گفت: کشورمان با داشتن کشورهای همسایه زیاد، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات تجاری دارد و باید از این ظرفیت در مسیر تامین کالا‌های ضروری استفاده شود.

آیت الله شعبانی موثقی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به جامعه پرستاری، تصریح کرد: پرستاران با وجود دشواری‌های کاری و مشکلات اقتصادی، مسوولیت سنگینی در مراقبت از بیماران بر عهده دارند و شایسته توجه بیشتری هستند.

وی با اشاره به مطالبات و خواسته‌های پرستاران گفت: کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها و حقوق پایین از درخواست‌های پرستاران است که باید برای رفع این مشکلات برنامه ریزی شود و مسوولان برای بهبود شرایط کاری و پرداخت مطالبات مدافعان سلامت تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان همچنین به اعمال محدودیت حجاب در جمهوری آذربایجان اشاره کردو گفت: مسئولان این کشور باید به باور‌های دینی مردم توجه کنند و در تصمیم‌گیری‌های خود، شرایط اعتقادی و فرهنگی جامعه را در نظر بگیرند.