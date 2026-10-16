به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین احمدمطهری اصل در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه جدید ملکان افزود: مردم با وجود شرایط سخت جنگی و گرانی و تورم پشت سر نظام ایستاده‌اند و بیش از ۲۲۰ شب است که میدان خیابان را ترک نکرده‌اند و برای حفظ نظام جمهوری اسلامی آماده جانفشانی هستند.

وی با مقایسه شرایط قبل از انقلاب و بعد از انقلاب گفت: در رژیم ستمشاهی با وجود درآمد‌های بسیار زیاد نفتی خبری از برق، راه مناسب و آسفالت و عمران و آبادی در شهر‌ها و روستا‌ها نبود اما به برکت نظام جمهوری اسلامی همه شهر‌ها آباد و دارای همه امکانات رفاهی و خدماتی و آموزشی هستند.

امام جمعه تبریز مردم و مسئولان را به حفظ وحدت و انسجام دعوت کرد و ادامه داد: اگر وحدت و یکپارچگی در کشور باشد بسیاری از مشکلات قابل حل است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل همچنین مردم را به صرفه جویی در حامل‌های انرژی مخصوصا گاز دعوت کرد و گفت: با توجه به حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار به بعضی از زیرساخت‌های گازی کشور همه ملزم به صرفه جویی هستیم.

در این مراسم از زحمات حجت‌الاسلام حافظ زمانی در مدت امامت جمعه ملکان تجلیل و حجت الاسلام هادی ضیایی به عنوان امام جمعه جدید ملکان معرفی شد.