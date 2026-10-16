نمازگزاران سمنان ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان را محکوم و از دانش آموزان و معلمان محجبه این کشور حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ نمازگزاران جمعه سمنان پس از اقامه نماز جمعه امروز، با برگزاری راهپیمایی، سیاست‌های آمریکایی اجرا شده در جمهوری آذربایجان برای جلوگیری از حجاب دانش‌آموزان و معلمان مدارس این کشور را محکوم کردند.

در این راهپیمایی که از محل برگزاری نماز جمعه مصلای امیرالمومنین سمنان تا ورزشگاه کارگران برگزار شد، راهپیمایان با سردادن شعار‌هایی در حمایت از عفاف و حجاب، بر لزوم رعایت مبانی اسلامی در کشور‌های مسلمان منطقه تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان را سیاستی آمریکایی دانستند و آن را محکوم کردند.