به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس افزود: قدرت راهبری و عالمانه ولی امر مسلمین همراه با حضور مردم مبعوث شده در میدان دو عامل دست برتر ایران در جهان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بی اعتمادی به جوامع بین المللی را در ابعاد مختلف تشریح کرد و گفت:امروز اگر کشور‌های اتمی راحت عربده می‌کشند به دلیل داشتن سلاح هسته‌ای است.

امام جمعه بندرعباس در بخشی از سخنان خود به صف‌های طولانی جایگاه‌های سوخت در استان اشاره کرد و افزود: مسئولان برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

آیت الله محمد عبادی زاده گفت: از مشولان خواست تا جایگاه‌های با کارت آزاد و شخصی از هم جدا شوند.

وی گفت: میزان سرانه مصرف بنزین در هرمزگان ۴ میلیون لیتر بیشتر از سرانه مصرف کشور است و این یعنی بنزین قاچاق می‌شود.

امام جمعه بندرعباس با گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار افزود: پرستاران در امنیت سلامت کشور نقش کلیدی دارند.

آیت الله محمد عبادی زاده گفت: پرستاری تنها یک شغل و حرفه نیست بلکه ترکیبی از ایثار، صبر، فداکاری و مسئولیت پذیری است.

وی با توجه به کار سخت پرستاران افزود: رسیدگی به مشکلات پرستاران باید در اولویت باشد.

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خطیب نماز جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود به روز تربیت بدنی و ورزش اشاره کرد و گفت: مسئولان باید به ورزش‌های همگانی، بانوان، ساحلی و آبی توجه بیشتری کنند.

وی گفت: همچنین توسعه زیر ساخت‌های ورزشی و خصوصا ساخت سالن‌های ورزشی در اولویت باشد