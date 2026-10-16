رسانه ها‌ی افغانستان و کاربران در فضای مجازی به محدودیت حجاب در جمهوری آذربایجان واکنش نشان دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، تصمیم اخیر دولت جمهوری آذربایجان مبنی بر ممنوعیت و محدودیت حجاب اسلامی در مدارس این کشور، با واکنش‌های گسترده، انتقادی و معترضانه رسانه‌ها و کاربران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.

بخش عمده‌ای از این واکنش‌ها به بازتاب تصاویر و ویدیو‌های اخراج و ممانعت از ورود دانش‌آموزان محجبه به مدارس باکو اختصاص دارد.

رسانه‌های مختلف افغانستان از جمله ، خبرگزاری سریع، خامه پرس و صدای افغان به پوشش گسترده این رویداد پرداخته‌اند. این رسانه‌ها گزارش‌هایی از اعتراضات داخلی در آذربایجان و بازداشت معترضان از سوی دولت باکو را بازنشر کرده‌اند.

کاربران افغانستانی در فیس‌بوک و اینستاگرام هم با بازنشر ویدیو‌های متأثر کننده ممانعت از ورود دختران محجبه به مدارس، موضع گیری‌های تندی اتخاذ کرده‌اند. بسیاری از کاربران، این اقدام دولت آذربایجان را مصداق بارز نقض حقوق دختران مسلمان و محرومیت از حق آموزش به دلیل باور‌های دینی دانسته‌اند.

بخشی از منتقدان افغانستانی هم دولت سکولار جمهوری آذربایجان را به ضدیت با مظاهر اسلامی متهم و این محدودیت‌ها را ساختاری و سیستماتیک ارزیابی کردند.