حاجیه خانم ایران دخت رودکی، مادر سردار شهید حاج عبدالله رودکی از مستشاران ارشد نیروی دریایی سپاه و از یاران جبهه مقاومت، امروز در شیراز تشییع و در جوار گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر حاجیه خانم ایران دخت رودکی، مادر سردار شهید حاج عبدالله رودکی از مستشاران ارشد نیروی دریایی سپاه و از یاران جبهه مقاومت، امروز در شیراز تشییع و در جوار گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

سردار شهید حاج عبدالله رودکی از مستشاران ارشد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از مؤسسان نیروی دریایی سپاه بود که در جنگ ۳۳ روزه لبنان به یاری حزب‌الله شتافت و در کنار شهید سید حسن نصرالله به خدمت پرداخت.

سردار عبدالله رودکی یکی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه در دوران دفاع مقدس بود و نقش مهمی در شکل‌گیری گردان‌های غواص لشکر ۱۹ فجر، تشکیل قرارگاه نوح و عملیات والفجر ۸ داشت.

سردار شهید عبدالله رودکی، خرداد ۱۳۷۹ در شهر آب پخش، دشتستان استان بوشهر ترور شد و به شهادت رسید.

پس از شهادت سردار شهید حاج عبدالله رودکی در جریان ترور، دبیرکل حزب‌الله لبنان با ارسال پیامی یاد ایشان را گرامی داشت و نماینده‌ای را برای شرکت در مراسم بزرگداشت وی به تهران اعزام کرد.