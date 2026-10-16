به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: براساس تحلیل نقشه ها و خروجی مدلهای عددی پیش یابی تا اواسط هفته پیش رو شرایط جوی در استان نسبتا پایدار ، آسمان صاف و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

لطفی با بیان اینکه تغییرات دمایی هم در غالب نقاط استان دراین مدت ناچیز خواهد بود، افزود: با توجه به استقرار هوای سرد در مناطق سردسیر استان از جمله شهرستان سربیشه ، تسریع در برداشت محصولات حساس به دماهای کمتر از 5 درجه سلسیوس توصیه می شود.