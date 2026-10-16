اجتماعات شبانه مردم با محوریت تبیین سیره و شخصیت حضرت زینب کبری(س) و تجلیل از ایثار و فداکاری پرستاران برگزار شد.

در دویست و بیست و نهمین شب میدان داری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اجتماعات شبانه مردم در موج ۲۲۹ استان اصفهان با حال‌وهوای معنوی و با محوریت تبیین سیره و شخصیت حضرت زینب کبری(س) بانوی بزرگ اسلام برگزار شد؛ بانویی که صبر، استقامت، شجاعت و ایستادگی در مسیر حق، او را به الگویی ماندگار برای ملت‌های آزاده تبدیل کرده است.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات، با گرامیداشت مقام حضرت زینب (س)، بر ضرورت الگوگیری از صبر زینبی در مواجهه با سختی‌ها، حفظ امید، تقویت روحیه همدلی و ایستادگی در برابر مشکلات تأکید کردند.

در این گردهمایی شبانه، همچنین از جایگاه والای پرستاران و تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر فداکار تجلیل شد.

حضرت زینب (س)، نماد صبر در میدان سختی‌هاست و پرستاران، روایتگران امروز این صبر و فداکاری‌اند؛ آنان که گاه برای نجات جان یک انسان، از آسایش خود می‌گذرند و تا پای جان در میدان خدمت می‌ایستند.

این اجتماع ها، جلوه‌ای از پیوند ایمان، بصیرت، همدلی و روحیه ایثار مردم بود؛ پیوندی که در پرتو الگوی ماندگار حضرت زینب (س)، معنای صبر و ایستادگی را در زندگی امروز زنده نگه می‌دارد.