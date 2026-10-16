به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امام جمعه موقت شیراز در خطبه‌های نماز جمعه بر ضرورت به‌کارگیری مدیران متخصص، ایجاد بستر‌های امن برای جذب سرمایه‌های مردمی و هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمنان تاکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمودی با تاکید بر توجه به تخصص و تجربه در اداره امور استان گفت: ضروری است مسئولان با ایجاد بستر‌های امن در جذب سرمایه‌های مردم، زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری در چرخه‌های تولیدی و اقتصادی سالم و مقاومتی را با حفظ سرمایه اولیه مردم فراهم کنند و از دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم بکاهند.

وی تاکید کرد که دستگاه قضایی نیز باید در این راستا با صیانت از سرمایه‌های مردم، دست اخلالگران اقتصادی را کوتاه کند.

امام جمعه موقت شیراز در ادامه به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه اشاره کرد و گفت: مردم با حضور بصیر خود در این تجمعات، علاوه بر اینکه فتح قله‌های پیروزی را هموارتر می‌سازند، توطئه‌ها و دروغ‌پراکنی رسانه‌ها را هم خنثی می‌کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان با بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای و دروغ‌گویی در تلاشند از موفقیت‌ها و فتوحات ملت ایران بکاهند، افزود: ضروری است امکانات رسانه‌ای و فضای مجازی از سوی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تقویت شده و حقیقت پیروزی‌های بزرگ برای نسل جوان و آینده‌سازان کشور تبیین و تشریح شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمودی در پایان خطبه‌ها از مسئولان فرهنگی استان خواست تا در برنامه‌های فرهنگی، مراقب برخی هنجارشکنی‌ها باشند.