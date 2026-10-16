برگزاری مانور آموزش عملی انتخابات الکترونیکی با حضور نمازگزاران در لیکک
به منظور آشنایی شهروندان با نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی، مانور آموزش همگانی در محل برگزاری نماز جمعه شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد؛ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: در این برنامه دستگاه احراز هویت و صندوق الکترونیک مستقر شد و مراحل رأیگیری بهصورت عملی برای نمازگزاران تشریح شد تا شهروندان پیش از برگزاری انتخابات، با روند کار تجهیزات و شیوه رأیگیری الکترونیک آشنا شوند.
علی اکبر فرهنگی نسب افزود: این مانور در راستای آمادگی برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اجرا میشود.
وی با بیان اینکه، این فرآیند صرفاً جنبه آموزشی دارد و به معنای ثبت رأی واقعی نیست گفت: از مردم حواسته شد برای مشارکت در این برنامه آموزشی، کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ادامه داد: تمامی مقدمات لازم از جمله آموزش سرگروهها، تحویل اقلام و برگزاری مانورهای انتخاباتی برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم شده است.
فرهنگی نسب با اشاره به ماهیت تمام الکترونیک بودن این دوره از انتخابات، بر اهمیت آموزش تاکید کرد و گفت: آموزشهای لازم برای اعضای ستاد و سرگروهها انجام شده است و از امروز هم، برنامههای آموزشی و مانورهای آزمایشی برای اقشار مختلف مردم در محل نمازهای جمعه تمامی شهرستانهای استان آغاز شد.
وی افزود: این مانورها با هدف آموزش مردم، تست عملکرد صندوقهای الکترونیک و شناسایی احتمالی نواقص فنی پیش از برگزاری انتخابات اصلی انجام خواهد شد.
فرهنگی نسب در خصوص زمان برگزاری انتخابات تأکید کرد: همانطور که وزارت کشور اعلام کرده، آبان ماه به عنوان بازه زمانی پیشنهادی مطرح شده است.