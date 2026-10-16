به منظور آشنایی شهروندان با نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی، مانور آموزش همگانی در محل برگزاری نماز جمعه شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ؛ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: در این برنامه دستگاه احراز هویت و صندوق الکترونیک مستقر شد و مراحل رأی‌گیری به‌صورت عملی برای نمازگزاران تشریح شد تا شهروندان پیش از برگزاری انتخابات، با روند کار تجهیزات و شیوه رأی‌گیری الکترونیک آشنا شوند.

علی اکبر فرهنگی نسب افزود: این مانور در راستای آمادگی برای هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه، این فرآیند صرفاً جنبه آموزشی دارد و به معنای ثبت رأی واقعی نیست گفت: از مردم حواسته شد برای مشارکت در این برنامه آموزشی، کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ادامه داد: تمامی مقدمات لازم از جمله آموزش سرگروه‌ها، تحویل اقلام و برگزاری مانور‌های انتخاباتی برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم شده است.

فرهنگی نسب با اشاره به ماهیت تمام الکترونیک بودن این دوره از انتخابات، بر اهمیت آموزش تاکید کرد و گفت: آموزش‌های لازم برای اعضای ستاد و سرگروه‌ها انجام شده است و از امروز هم، برنامه‌های آموزشی و مانور‌های آزمایشی برای اقشار مختلف مردم در محل نماز‌های جمعه تمامی شهرستان‌های استان آغاز شد.

وی افزود: این مانور‌ها با هدف آموزش مردم، تست عملکرد صندوق‌های الکترونیک و شناسایی احتمالی نواقص فنی پیش از برگزاری انتخابات اصلی انجام خواهد شد.