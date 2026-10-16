به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه‌های نماز جمعه امروز رشت در مصلای امام خمینی (ره) این شهر با قدردانی از نمایش اقتدار و بصیرت نیرو‌های مسلح، بسیجیان و احاد مردم در رزمایش جانفدایان ایران در گیلان، گفت: ملت هوشیار ایران برای امنیت وطن، در مقابل دشمن با پاسخی قاطع و کوبنده می‌ایستد.

آیت‌الله رسول فلاحتی افزود: حضور پرشور و آگاهانه جوانان، زنان و مردان در صحنه‌های مقتدرانه روز گذشته در رزمایش جانفدا نشان داد که توطئه‌های طراحی‌شده برای ناامنی در کشور ناکام مانده است.

وی با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار گفت: حضرت زینب (س) با برخورداری از علم، صبر و بصیرت، به الگویی ماندگار برای بشریت تبدیل شد و نقش مهمی در تبیین و انتقال پیام نهضت عاشورا ایفا کرد.

امام جمعه رشت با بیان اینکه علم، صبر و بصیرت از ویژگی‌های مهم در هدایت ورهبری جامعه است، افزود: برخورداری از دانش، قدرت تحمل شرایط دشوار و شناخت درست موقعیت‌ها، زمینه‌ساز ایفای مسئولیت‌های مهم اجتماعی است.

آیت الله رسول فلاحتی با تاکید بر تجلیل از خدمات شبانه‌روزی پرستاران گفت: پرستاری صرفاً یک شغل نیست، بلکه یک رسالت الهی برای خدمت به بشریت است و پرستاران همواره به ویژه در دوران دفاع مقدس، شرایط بحرانی، چون شیوع کرونا و صحنه‌های سخت خدمتگزاری خالصانه‌ای داشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان خواستار توجه ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پرستاری به مطالبات پرستاران شد وافزود: باید شرایطی فراهم شود که پرستاران از جایگاه شغلی و معیشتی متناسب بامسئولیت‌های سنگین خود برخوردار باشند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به ایثارگری‌های شهدای این عرصه و به ویژه شهیده مرضیه نبوی‌نیا تأکید کرد: مطالبه ما از مسئولان شهری این است که یک خیابان را در این شهر به نام این شهیده نامگذاری کنند.

وی همچنین با اشاره به درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی نماینده ولی فقیه سابق گیلان وامام جمعه پیشین رشت، از خدمات علمی، فرهنگی و دینی این عالم برجسته گیلانی تجلیل کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه با تبریک هفته تربیت‌بدنی به ورزشکاران و قهرمانان مدال‌آور، ابراز امیدواری کرد: جوانان ورزشکار مایه افتخار و ارتقای جایگاه کشور در میادین بین‌المللی باشند.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به تحولات منطقه و مواضع مقام‌های رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان در کنار فشار‌های خارجی، به دنبال ایجاد آشوب و ناامنی در داخل کشور هستند.

وی با بیان اینکه مواضع برخی چهره‌های سیاسی رژیم صهیونیستی درباره ایران نشان‌دهنده تداوم رویکرد خصمانه آنان است، افزود: ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی خواهد کرد و تلاش برای ایجاد ناآرامی در کشور نیز با هوشیاری مردم ناکام خواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه، از مشارکت زنان، مردان و جوانان قدردانی کرد و گفت: دشمنان در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار اشتباه شده‌اند و حضور مردم در صحنه، نشان‌دهنده پایبندی آنان به کشور و آمادگی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان است.