فیلم سینمایی «معلم» به کارگردانی فرح نابولسی، با موضوع زندگی مردم فلسطین، جمعه ۲۴ مهرماه از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «معلم» محصول ۲۰۲۳ فلسطین، انگلستان و قطر به مناسبت روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی روی آنتن می‌رود.

این فیلم داستان «باسم الصالح»، معلم زبان انگلیسی ساکن کرانه باختری را روایت می‌کند که پس از آتش‌زدن باغ زیتون دو دانش‌آموزش و جان‌باختن یکی از آنها در درگیری، با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود.

صالح بکری، ایموگن پوتس و محمد عابدالرحمان در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این فیلم سینمایی جمعه ۲۴ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۹:۰۰ صبح خواهد بود.