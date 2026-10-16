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با برگزاری اردوی جهادی سلامت در اصفهان به ۲۰۰ دانش آموز کم بضاعت خدمات دندانپزشکی رایگان ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیرانی معاون اجرایی ستاد اجرای فرمان حضرت امام گفت: این خدمات شامل عصب کشی، ترمیم، جراحی و شیاربندی است که با تلاش جهادی ۱۲ دندانپزشک در مدت زمان یک روز ارائه میشود.
وی افزود: این سومین اردوی جهادی امسال است که با تلاش مشترک قرارگاه امام علی(ع) برگزار میشود و به دنبال آن به ۱۵۰۰ دانش آموز خدمات رایگان دندانپزشکی در سراسر استان ارایه شده است.