به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیرانی معاون اجرایی ستاد اجرای فرمان حضرت امام گفت: این خدمات شامل عصب کشی، ترمیم، جراحی و شیاربندی است که با تلاش جهادی ۱۲ دندانپزشک در مدت زمان یک روز ارائه می‌شود.

وی افزود: این سومین اردوی جهادی امسال است که با تلاش مشترک قرارگاه امام علی(ع) برگزار می‌شود و به دنبال آن به ۱۵۰۰ دانش آموز خدمات رایگان دندانپزشکی در سراسر استان ارایه شده است.