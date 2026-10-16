انجمن زنان گل‌بهار در بوسنی و هرزگوین با انتشار فراخوانی، از برگزاری تجمعی اعتراضی علیه ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از سارایوو، انجمن زنان «جول‌بهار (گل‌بهار)» در بوسنی و هرزگوین با انتشار فراخوانی، از برگزاری تجمعی اعتراضی علیه ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان خبر داد.

بر اساس فراخوان منتشر.شده از سوی این انجمن، تجمع اعتراضی روز دوشنبه ۱۹ اکتبر، ساعت ۱۶ به وقت محلی، مقابل دفتر سفارت جمهوری آذربایجان در سارایوو برگزار خواهد شد.

انجمن زنان «جول‌بهار (گل‌بهار)» با شعار «علیه ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان گرد هم می‌آییم»، از شهروندان دعوت کرده است با حضور در این تجمع، مخالفت خود را با محدودیت‌های مربوط به پوشش اسلامی دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان اعلام کنند.