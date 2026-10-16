امام جمعه آسارا گفت: تاب‌آوری ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی و زورگویی استکبار جهانی ، دشمنان را در مسیر سقوط و فروپاشی قرار داده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام فیض کرمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، گرانی و تورم، تاب‌آوری ملت ایران در برابر فشارها را قابل توجه دانست و بر ضرورت تلاش مسئولان برای کاهش مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فشار اقتصادی لزوماً به معنای فروپاشی اقتصادی نیست، اظهار کرد: نباید تحت تأثیر شایعات و فضاسازی‌های دشمنان دچار ناامیدی شد، بلکه باید از شرایط کنونی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و رفع مشکلات اساسی کشور استفاده کرد.

امام‌جمعه آسارا همچنین با اشاره به روز پرستار، از خدمات و تلاش‌های جامعه پرستاری قدردانی کرد و با گرامیداشت روز پیوند اولیا و مربیان، تعامل و هماهنگی خانواده و مدرسه را در تربیت صحیح فرزندان ضروری دانست.

حجت‌الاسلام کرمیان با اشاره به روز تربیت بدنی و ورزش، از برگزارکنندگان مسابقات ورزشی منطقه قدردانی کرد و توسعه فعالیت‌های ورزشی را عاملی مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی و تقویت روحیه مردم دانست.

وی در ادامه، با اشاره به مطالبات مردم بخش آسارا، بازنگری در طرح‌های هادی روستایی و ساماندهی توزیع آرد و نظارت بر تأمین و عرضه نان را ضروری دانست و خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات و برخورد با تخلفات احتمالی شد. وی همچنین از پیگیری مسائل منطقه و دریافت قول مساعدت از مسئولان استانی خبر داد.

امام‌جمعه آسارا بر نقش مردم در حل مشکلات جامعه از طریق مشارکت اجتماعی، نظارت بر امور و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و خواستار حفظ وحدت، آرامش و استقامت در برابر تهدیدها شد.