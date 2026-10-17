به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند که وحید کاظمی برای ذوب‌آهن و حسین امیدی برای سپاهان قضاوت خواهند داشت.

براین اساس تیم ذوب‌آهن روز یک‌شنبه ۲۶ مهر ماه میزبان چادرملو اردکان است که وحید کاظمی به همراه بهمن عبدالهی، علیرضا طاهرخانی و مهدی انصارنژاد داوران این دیدار هستند، مهناز ذکایی و شاهین یزدانی داوران VAR خواهند بود، محمود رفیعی نیز ناظر داوری است.

تیم سپاهان نیز روز یک‌شنبه ۲۶ مهر ماه مهمان شمس‌آذر قزوین است که حسین امیدی داور این بازی است و علی احمدی، عباس یعقوبی و مهدی جبرئیلی وی را در این همراهی می‌کنند؛ پیام حیدری و آتنا لشنی داوران VAR هستند و شاهین حاج‌بابایی ناظر داوری است.