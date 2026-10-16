به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام خودروسازی سایپا؛ این طرح برای ۳ گروه از متقاضیان شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، و متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است.



این خودرو ساز اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت درخواست خرید اقدام کنند.

ثبت‌نام این طرح از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و خودروهای ثبت‌نامی در ماه‌های آبان و آذر ۱۴۰۶ به مشتریان تحویل داده خواهند شد.

مبلغ پیش‌پرداخت علی‌الحساب خودرو ۵۱۵ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان تعیین شده و قیمت نهایی در زمان تحویل مطابق قرارداد محاسبه می‌شود؛ همچنین سود مشارکت سالانه ۲۰.۵ درصد در نظر گرفته شده و متقاضیان باید پیش از ثبت‌نام، اطلاعات خود را در سامانه به‌روزرسانی کنند.