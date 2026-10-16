مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی از تولید و پخش بیش از ۷۰۰ محصول رسانه‌ای در رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» خبر داد. این رویداد از ۲۵ مهر تا اول آبان برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، تاریخی و فرهنگی استان مرکزی به مخاطبان سراسر کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسن نجمی با اشاره به برگزاری رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» از ۲۵ مهر تا اول آبان، گفت: این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و داشته‌های ارزشمند استان مرکزی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، تاریخ، فرهنگ و مفاخر به مخاطبان سراسر کشور است.

وی با اشاره به جایگاه برجسته استان مرکزی در صنعت کشور افزود: این استان با فعالیت حدود چهار هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، یکی از قطب‌های مهم صنعتی ایران به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی در تنوع تولیدات صنعتی کشور دارد.

مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان اظهار کرد: استان مرکزی از استان‌های برتر کشور در تولید محصولات کشاورزی است و سالانه بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصول در زیربخش‌های زراعت، باغبانی، دام، طیور، شیلات و آبزیان در این استان تولید می‌شود.

نجمی با تأکید بر اهمیت معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی استان مرکزی ادامه داد: وجود حدود دو هزار و ۱۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی شناسایی‌شده و پرورش شمار قابل توجهی از مفاخر، اندیشمندان و شخصیت‌های برجسته مذهبی و علمی، بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند این استان برای معرفی در سطح ملی است.

وی با بیان اینکه رویداد «ایران جان، مرکزی ایران» در ایستگاه یازدهم به استان مرکزی رسیده است، افزود: در این رویداد تلاش می‌شود استان مرکزی به‌عنوان سرزمین صنعت، تولید، اندیشه، فرهنگ و اصالت، از دریچه رسانه ملی به مردم ایران معرفی شود.

مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی گفت: در قالب این رویداد، بیش از ۷۰۰ محصول رسانه‌ای در حوزه‌های رادیو، تلویزیون، خبر و فضای مجازی تولید و از طریق ۱۶۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی و همچنین بستر‌های فضای مجازی در معرض دید و شنیدن مخاطبان قرار می‌گیرد.

نجمی خاطرنشان کرد: این تولیدات در قالب برنامه‌ها، گزارش‌های خبری، مستند‌ها و دیگر قالب‌های رسانه‌ای، ظرفیت‌های مختلف استان مرکزی را به تصویر می‌کشند و زمینه آشنایی بیشتر هموطنان با توانمندی‌های صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و تاریخی این استان را فراهم می‌کنند.

رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» از ۲۵ مهر تا اول آبان برگزار می‌شود و در این مدت، ظرفیت‌های استان مرکزی در گستره رسانه ملی بازتاب خواهد یافت.