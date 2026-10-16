جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از شناسایی و بازداشت دو متخلف قطع درختان جنگل‌های دست‌کاشت منطقه کوه نمک پس از دو شب مراقبت و سه روز گشت پیوسته خبر داد و گفت: ۸۰۰ کیلوگرم چوب تاغ از این متخلفان ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از شناسایی و بازداشت دو متخلف قطع درختان جنگل‌های دست‌کاشت منطقه کوه نمک پس از دو شب مراقبت و سه روز گشت پیوسته خبر داد و گفت: ۸۰۰ کیلوگرم چوب تاغ از این متخلفان ضبط شد.

محمدصادق کاظمی‌راد گفت: با کشیک و مراقبت مستمر شبانه عوامل یگان حفاظت منطقه کوه نمک، دو نفر از متخلفانی که اقدام به قطع درختان جنگل‌های دست‌کاشت تاغ در این منطقه می‌کردند، شناسایی شدند.

وی افزود: با هماهنگی نیروی انتظامی و پس از طی مراحل قانونی، متخلفان به زندان تحویل داده شدند.

جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و سامانه ۱۳۹ گزارش دهند.