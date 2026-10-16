تیم اسنوا در هفته یازدهم لیگ ملی چوگان کشورمان، به عنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته یازدهم لیگ ملی چوگان ایران با عنوان «جام حافظ» و با حضور مالکین اسب‌های چوگانی در مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (قصر فیروزه) برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم اسنوا عنوان قهرمانی را کسب کرد، تیم قصر فیروزه الف در جایگاه دوم ایستاد و تیم قصر فیروزه ب نیز عنوان سوم را به دست آورد.

بهترین اسب آرتور به مالکیت محمدقلی ذوالفقاری و بهترین بازیکن رضا بهبدی از تیم قصرفیروزه الف انتخاب شدند.