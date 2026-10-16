امام‌جمعه بخش چندار، با تأکید بر نقش مکمل خانواده، مدرسه و مسجد در تربیت نسل جوان، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، توجه به سلامت جسم و روح و تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی را از مهم‌ترین ضرورت‌های جامعه دانست.

امام‌جمعه بخش چندار: خانه، مدرسه و مسجد ، سه محور مهم در تربیت نسل آینده

امام‌جمعه بخش چندار: خانه، مدرسه و مسجد ، سه محور مهم در تربیت نسل آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر افتخاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش چندار، با اشاره به مناسبت‌های میلاد حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها)، روز پرستار، روز پیوند اولیا و مربیان و هفته تربیت بدنی، بر اهمیت مسئولیت‌پذیری، تربیت دینی نسل آینده و توجه به سلامت جسمی و معنوی تأکید کرد.

امام‌جمعه بخش چندار با تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) و گرامیداشت روز پرستار، پرستاری را از مسئولیت‌های سنگین و ارزشمند انسانی دانست و اظهار کرد: این مسئولیت تنها به رسیدگی به وضعیت جسمانی بیماران محدود نمی‌شود، بلکه مراقبت از سلامت روحی و روانی آنان نیز بخش مهمی از رسالت پرستاران است.

وی با اشاره به افرادی که در محیط خانواده از سالمندان، بیماران و والدین خود مراقبت می‌کنند، افزود: خدمت همراه با محبت و دلسوزی به اعضای خانواده نیز از ارزش معنوی برخوردار است و مراقبت از عزیزان، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و نوع‌دوستی به شمار می‌رود.

افتخاری در ادامه، با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان، دوران تحصیل را یکی از مهم‌ترین مراحل شکل‌گیری شخصیت فرزندان دانست و بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان خانواده و مدرسه تأکید کرد و افزود: خانواده و مربیان مدرسه نقش مؤثری در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان دارند، اما تربیت صحیح و همه‌جانبه زمانی محقق می‌شود که خانه، مدرسه و مسجد به‌عنوان سه رکن مهم تربیتی، در کنار یکدیگر و با هماهنگی عمل کنند.

امام‌جمعه بخش چندار با تأکید بر جایگاه مسجد در تربیت معنوی نسل جوان خاطرنشان کرد: تربیت فرزندان نباید به محیط خانواده و مدرسه محدود شود، بلکه مسجد نیز باید در تقویت باورهای دینی و پرورش فضایل اخلاقی نسل آینده نقش‌آفرینی کند.

وی از خانواده‌ها خواست فرزندان خود را به حضور در مساجد تشویق کنند و با حفظ ارتباط مستمر با مربیان و مسئولان مدارس، زمینه تربیت صحیح و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان را فراهم آورند.

افتخاری با گرامیداشت هفته تربیت بدنی، به اهمیت سلامت و توانمندی جسمانی در آموزه‌های اسلامی اشاره کرد و گفت: برخورداری از جسم سالم و توانمند می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه و حرکت در مسیر کسب فضایل اخلاقی و معنوی باشد.

وی ورزش را عاملی مؤثر در تقویت اراده، افزایش نشاط و پرورش اخلاق نیکو دانست و تأکید کرد که اهمیت ورزش در زندگی فردی و اجتماعی نباید نادیده گرفته شود.

امام‌جمعه بخش چندار در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، از سیاست‌های محدودکننده در این زمینه انتقاد کرد و آن را از منظر آزادی‌های دینی و حقوق شهروندی قابل تأمل دانست.

وی اظهار کرد: در کشوری با جمعیت قابل توجه مسلمان، سیاست‌های تحصیل را به کنار گذاشتن حجاب مشروط می‌کنند، پرسش‌های جدی درباره مفهوم آزادی و رعایت حقوق دینی شهروندان مطرح می‌سازند.

افتخاری با انتقاد از تعبیر یک‌سویه از مفهوم آزادی در برخی از کشورهای مسلمان تصریح کرد: برخی مدعیان دموکراسی و آزادی، آزادی را رهایی از قیود الهی تعریف می‌کنند؛ در حالی که از نگاه دینی، آزادی نباید به معنای فاصله گرفتن از ارزش‌های الهی باشد.

وی همچنین با اشاره به تجمعات اعتراضی مسلمانان و مردم متدین جمهوری آذربایجان در مخالفت با این محدودیت‌ها، ابراز امیدواری کرد مسئولان این کشور با تدبیر و تعقل تصمیم‌گیری کنند و از سیاست‌های منافع رژیم صهیونیستی پیروی نکنند.