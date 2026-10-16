دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان گفت: همگرایی گسترده‌تر در میان امت اسلامی، اقشار مختلف جامعه را در یاد و اندوه ایشان سهیم کرده است و حمایت از مظلومان پس از شهادت رهبر انقلاب پر رنگ‌تر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، حجت‌الاسلام والمسلمین «شبیر حسن میثمی» دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، در کنفرانس «تحفظ ختم نبوت» در شهر مولتان، با اشاره به شهادت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، گفت: این واقعه زمینه‌ساز همگرایی گسترده‌تر در میان امت اسلامی شده و اقشار مختلف جامعه را در یاد و اندوه ایشان سهیم کرده است.

به گفته وی، مسلمانان پس از این واقعه، عزم خود را برای حمایت از مظلومان بیش از پیش نشان داده‌اند.

میثمی در این کنفرانس که به همت شورای ملی وحدت پاکستان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت اعتقادی ختم نبوت و واقعه غدیر خم، اظهار داشت: مسئله ختم نبوت در جامعه پاکستان روشن و تثبیت‌شده است و اعلام ولایت امیرالمؤمنین امام علی (ع) در واقعه غدیر، جایگاه امامت پس از پایان نبوت را تبیین می‌کند.

دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ وحدت و همبستگی ملی را از مسئولیت‌های مشترک همه اقشار جامعه دانست و تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد فضای اتحاد و همدلی در پاکستان خدشه‌دار شود یا اقدامی به تضعیف این وحدت بینجامد.

وی با اشاره به فداکاری‌های مردم و نیاکان پاکستان در شکل‌گیری این کشور، افزود: حفظ امنیت، تقویت ثبات و پاسداری از وحدت ملی، مسئولیتی است که همه جریان‌های فکری و مذهبی باید در قبال آن احساس تعهد کنند.

میثمی همچنین خواستار تقویت روحیه برادری میان مذاهب، پرهیز از اختلاف‌افکنی و گسترش همکاری‌های متقابل شد و تأکید کرد که همه مکاتب فکری و مذهبی باید برای حفظ ثبات، امنیت و یکپارچگی پاکستان نقشی فعال و مسئولانه ایفا کنند.

وی در پایان، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان کنفرانس «تحفظ ختم نبوت»، به ویژه جمعیت علمای پاکستان، برگزاری چنین نشست‌هایی را فرصتی برای تقویت وحدت امت اسلامی، افزایش همبستگی میان مسلمانان و تحکیم روابط میان جریان‌های مختلف مذهبی دانست.