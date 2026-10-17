بیش از ۹۸۲ هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری در خراسان شمالی طی شش ماه نخست امسال جا به جا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اسماعیل اصغری رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: ۹۸۲ هزار و ۸۵۱ مسافر توسط ۱۰۲ هزار و ۸۶۸ سفر، طی شش ماه نخست امسال جا به جا شدند.

وی افزود: از مجموع مسافران جا به جا شده در خراسان شمالی ، ۷۶.۶ درصد مسافران، درون استان و ۲۳.۴ درصد، خارج استان سفر کرده‌اند.

اصغری گفت: در این مدت ۶۲.۲ درصد مسافران توسط مینی بوس، ۲۲.۵ درصد با اتوبوس و ۱۱.۳ درصد توسط سواری کرایه عمومی جا به جا شدند.

وی افزود: ۴۱ شرکت حمل و نقل، ۸۴۵ دستگاه اتوبوس، مینی بوس و سورای کرایه و هزار و ۲۶۸ راننده، جا به جایی مسافران را بر عهده دارند.