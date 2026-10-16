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امام جمعه موقت اردبیل گفت: ایران تنها زمانی پای میز مذاکره مینشیند که ضمانتهای لازم برای تحقق صلح پایدار و تأمین مطالبات برحق خود را دریافت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجتالاسلام اکبریجدی در خطبههای نماز جمعه این هفته اردبیل، با تأکید بر اینکه صلحجویی به معنای تسلیم در برابر دشمن نیست، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به صلح، از دفاع از استقلال، هویت و تمامیت ارضی کشور عقبنشینی نخواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به حضور مردم در رزمایش «جانفدا»، این حضور را نشانه مسئولیتپذیری مردم در دفاع از ارزشها و استقلال کشور دانست.
امام جمعه موقت اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود، حجاب را از موضوعات مهم فرهنگی برشمرد و با اشاره به رویکرد حکومتهای مختلف نسبت به آن، بر نقش حجاب در تحکیم بنیان خانواده و جامعه تأکید کرد.
حجت الاسلام جدی با قدردانی از تلاشهای مسئولان برای بهبود معیشت مردم، خواستار استمرار اقدامات و توجه بیشتر دستگاههای اجرایی به رفع مشکلات اقتصادی و تأمین رفاه عمومی شد.