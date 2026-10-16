به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت‌الاسلام اکبری‌جدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اردبیل، با تأکید بر اینکه صلح‌جویی به معنای تسلیم در برابر دشمن نیست، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به صلح، از دفاع از استقلال، هویت و تمامیت ارضی کشور عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به حضور مردم در رزمایش «جان‌فدا»، این حضور را نشانه مسئولیت‌پذیری مردم در دفاع از ارزش‌ها و استقلال کشور دانست.

امام جمعه موقت اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود، حجاب را از موضوعات مهم فرهنگی برشمرد و با اشاره به رویکرد حکومت‌های مختلف نسبت به آن، بر نقش حجاب در تحکیم بنیان خانواده و جامعه تأکید کرد.

حجت الاسلام جدی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان برای بهبود معیشت مردم، خواستار استمرار اقدامات و توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی به رفع مشکلات اقتصادی و تأمین رفاه عمومی شد.