به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم بکتشیان با اشاره به چالش‌های روانی جامعه در مواقع ضروری و بحرانی گفت: اضطراب به صورت ریشه‌ای حل نمی شود، چرا که عوامل ایجادکننده استرس در مواقع بحران متعدد و فراتر از کنترل مقطعی هستند. با این حال می‌توانیم به کاهش اضطراب مردم در مواقع ضروری و استرس‌آور کمک کنیم.



وی با تأکید بر بروز علائم جسمانی ناشی از استرس شدید در افراد افزود: مراکز مشاوره بهزیستی آماده‌اند تا در شرایط اضطراری، خدمات حمایتی و مشاوره‌ای لازم را به شهروندان ارائه دهند تا از عوارض روانی بلندمدت حوادث و بحران‌ها پیشگیری شود.