در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، تمرین آمادگی انتخاباتی تمام الکترونیکی درمراغه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، معاون سیاسی فرماندار شهر ستان ویژه مراغه، هدف از برگزاری این مانور را هماهنگی اعضای شعب اخذ رای و آشنایی شهروندان با انتخابات تمام الکترونیکی اعلام کرد.

حکیمه انتظاری گفت: این مانور در مسجد جامعه شهر مراغه و با استقرار سه صندوق اخذ رای از صبح تا ظهر با استقبال شهروندان برگزار شد. وی اضافه کرد: برای انتخابات شورا‌ها در مراغه ۲۰۸ شعبه اخذ رای در مناطق شهری و روستایی این شهرستان پیش بینی شده است.

معاون سیاسی فرماندار شهر ستان ویژه مراغه افزود: در این دوره از انتخابات حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر دست اندرکار و اعضای شعب اخذ رای در این شهرستان برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این رویداد تلاش خواهند کرد.

انتظاری گفت: زمان برگزاری انتخابات هنوز مشخصی نشده و هیئت اجرایی برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و خبرگان رهبری آمادگی کامل دارد.

وی خاطر نشان کرد: انتخابات مظهر و تجلی حضور مردم برای تحقق مردم‌سالاری و حمایت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا به ویژه رهبر شهید امت اسلامی است.