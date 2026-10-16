نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در تجمعات شبانه گفت: حضور مردم با هر سلیقه و گرایشی در این اجتماعات، نشانه ایستادگی یک ملت در دفاع از ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی با اشاره به اهمیت تداوم حضور مردم در تجمعات شبانه گفت: در شرایط کنونی، دعا، هوشیاری و حفظ وحدت و یک‌صدایی ضرورت دارد و مردم باید این تجمعات را جدی بگیرند و حضور خود را ادامه دهند.

فاطمی گفت: وقتی تجمعات به اجتماعاتی ملی مبدل شود، به خاری در چشم دشمنان تبدیل خواهد شد؛ زیرا دشمن با مشاهده حضور مردم از طیف‌های مختلف درمی‌یابد که با یک ملت متحد روبه‌رو است که برای ایران، استقلال و تمامیت ارضی خود ایستاده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران در عرصه‌های مختلف دینی، اعتقادی و فرهنگی و همچنین توان نظامی کشور گفت: ملت بزرگ و قهرمان ایران از پشتوانه‌های ارزشمند فرهنگی و اعتقادی برخوردار است و به برکت رهبری امام راحل و امام شهید، در حوزه تسلیحات و امکانات نظامی نیز توانمندی‌های لازم را دارد و برای دفاع از کشور آماده است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: وضعیت این منطقه، فشار قابل توجهی بر آمریکا و کشور‌های زورگو وارد کرده و همین مساله موجب نگرانی و عصبانیت آنها شده است.

فاطمی با تاکید بر نقش فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری روحیه مقاومت ایرانیان گفت: فرهنگ حسینی و زینبی در کنار پیشینه فرهنگی و ملی ایرانیان، به ملت ایران عظمت بخشیده است و هرگاه مردم برای انجام کار‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز به میدان آمده‌اند، از مکتب امام حسین (ع) الهام گرفته‌اند.