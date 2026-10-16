به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حاج زلفعلی دمساز، پدر شهید دانشجو الله‌کرم دمساز از شهدای دوران دفاع مقدس و از اهالی طایفه نرم‌آبی شهرستان کهگیلویه، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

شهید الله‌کرم دمساز، در سال ۱۳۳۶ در منطقه محروم قلعه‌مدرسه از توابع گچساران و در خانواده‌ای عشایری دیده به جهان گشود.

او دوران تحصیل خود را در مناطق مختلف استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، فارس و خوزستان سپری کرد و با وجود دشواری‌های زندگی عشایری، همواره از دانش‌آموزان ممتاز بود.

این شهید والامقام در دوران دانشجویی، علاوه بر تحصیل، در فعالیت‌های انقلابی مشارکت داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در عرصه‌های فرهنگی، آموزشی و جهاد سازندگی شهرستان کهگیلویه خدمت کرد.

شهید دمساز همچنین برای فراگیری علوم دینی به حوزه علمیه قم رفت و پس از کسب فیض از محضر استادان این حوزه، راهی جبهه‌های دفاع مقدس شد.

این دانشجوی شهید، یکم مهرماه ۱۳۶۱ برای گذراندن آموزش نظامی از طریق بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دهدشت به پادگان شهید آیت‌الله دستغیب کازرون اعزام شد و پس از پایان دوره آموزشی، ۲۷ مهرماه همان سال به جبهه‌های جنوب رفت.