امام جمعه موقت خرم‌آباد با قدردانی از مجاهدت پرستاران در شرایط دشوار، به‌ویژه در جنگ تحمیلی دوم و سوم، گفت :حضور فداکارانه پرستاران و کادر درمان در کنار بیماران جلوه‌ای از روحیه ی ایثار و صبر زینبی بانوان ایران اسلامی در میدان خدمت و جهاد است.



به گزارش نهضت عاشورا را بر عهده گرفت و با ایستادگی و صبر، نقش مهمی در زنده نگه داشتن ارزش‌های اسلامی ایفا کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ حجت الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه‌های نماز جمعه امروز ،۲۴ مهر ۱۴۰۵ در مصلی الغدیر این شهر ،با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری(س)و پاسداشت روز پرستار،گفت:حضرت زینب کبری سلام الله علیها بانویی که در مکتب عاشورا، درس ایستادگی در برابر ظلم،را به جهانیان آموخت و پس از واقعه ی عاشورا مسئولیت سنگین تبیین حقیقت و انتقال پیام



امام جمعه موقت خرم آباد با گرامیداشت روز پرستار ،بر نقش‌آفرینی آگاهانه و دشمن‌شکن زنان ایران اسلامی در عرصه ی مقاومت و دفاع از عزت و استقلال جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و از ایثار و مجاهدت پرستاران در شرایط دشوار، به‌ویژه در جنگ تحمیلی دوم و سوم تجلیل کرد.



حجت الاسلام شمسی فر بیان کرد:مقاومت و حضور فداکارانه ی پرستاران و کادر درمان در کنار بیماران ،جلوه‌ای از روحیه ی ایثار، مسئولیت پذیری و صبر زینبی بانوان ایران اسلامی در میدان جهاد و خدمت است .



وی با تأکید بر ضرورت ترویج زندگی عفیفانه،زیست عفیفانه را یکی از مهمترین محورهای مسئولیت اجتماعی عنوان کرد و افزود: از اهداف اساسی تعالیم دینی، هدایت انسان به سوی زندگی پاک، اخلاقی و همراه با رعایت ارزش‌های الهی است و در مقابل، دشمنان و جریان‌های معاند تلاش می کنند با تضعیف ارزش‌های دینی و اخلاقی، این سبک زندگی را از جامعه دور کنند و حفظ عفاف و حجاب باید در همین چارچوب مورد توجه قرار دارد.



امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با بیان اینکه ،غرب اولین قربانی این جنایت علیه بشریت است، افزود:باید زیست عفیفانه برای صیانت ،حفاظت و بالندگی خانواده ها در دستور کار جدی مسئولان قرار گیرد. حجت الاسلام شمسی فر بیان کرد:مقاومت و حضور فداکارانه ی پرستاران و کادر درمان در کنار بیماران ،جلوه‌ای از روحیه ی ایثار، مسئولیت پذیری و صبر زینبی بانوان ایران اسلامی در میدان جهاد و خدمت است .



حجت الاسلام شمسی فر با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده درباره ی پوشش اسلامی در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، بیان کرد: پذیرفتنی نیست که در یک کشور مسلمان با جمعیت قابل‌توجه شیعه، دختران مسلمان به‌ علت داشتن حجاب از تحصیل محروم شوند؛ انتظار می‌رود جوانان مسلمان جمهوری آذربایجان با پایبندی به اعتقادات خود، خواستار لغو چنین محدودیت‌هایی شوند.

وی با اشاره به روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی، جنایات رژیم منحوس صهیونیستی را محکوم کرد و گفت:روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی، نه تنها یک یادآوری دردناک، سندی زنده از قساوت و وحشیگری رژیم اشغالگر صهیونیستی و سکوت شرم‌آور مدعیان دروغین حقوق بشر در جهان امروز است.



