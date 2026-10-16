امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از مفاخر ماندگار استان مرکزی و فرزند دیار آفتاب است؛ شخصیتی که از شهر خمین برخاست و نامش با تاریخ معاصر ایران گره خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سیدروح‌الله موسوی خمینی در سال‌های جوانی برای ادامه تحصیل علوم دینی راهی حوزه علمیه اراک شد و از محضر استادانی همچون آیت‌الله عبدالکریم حائری بهره برد. در آن روزگار حوزه علمیه اراک از مراکز مهم آموزش علوم دینی بود.

وی سپس به قم رفت و مسیر علمی و حوزوی خود را در این شهر ادامه داد. مسیر علمی امام خمینی (ره) از حوزه علمیه اراک تا حوزه علمیه قم، زمینه‌ساز شکل‌گیری شخصیتی علمی، فقهی و سیاسی شد؛ شخصیتی که بعد‌ها در جریان تحولات سیاسی ایران نقشی تعیین‌کننده یافت.

مبارزات سیاسی امام (ره) در دهه ۱۳۴۰ وارد مرحله‌ای تازه شد و با اعتراض‌های صریح ایشان به سیاست‌های حکومت پهلوی، نهضت اسلامی وارد دوره‌ای سرنوشت‌ساز شد.

پس از سال‌ها تبعید، امام خمینی (ره) در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به ایران بازگشت و در ادامه تحولات انقلاب، حکومت پهلوی سقوط کرد و در ۲۲ بهمن پیروزی انقلاب اسلامی رقم خورد.