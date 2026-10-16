مدیر اجرایی قرارگاه حاج عبدالله والی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با ۲۰ گروه جهادی و ارائه بیش از ۱۲ هزار خدمت به مددجویان و نیازمندان استان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خطیب‌زاده مدیر اجرایی قرارگاه حاج عبدالله والی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در حاشیه بازدید از فعالیت‌های گروه جهادی شهید عباس دانشگر در نهبندان گفت: در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، طی این مدت با ۲۰ گروه جهادی تفاهم‌نامه همکاری منعقد شده تا زمینه ارائه خدمات هدفمند به خانواده‌های تحت حمایت و اقشار نیازمند استان فراهم شود.

علی خطیب‌زاده افزود: در این مدت، نزدیک به ۸ هزار مددجو از خدمات گروه‌های جهادی بهره‌مند شده‌اند و بیش از ۱۲ هزار خدمت در حوزه‌های تحصیلی، عمرانی، پزشکی، دندان‌پزشکی و چشم‌پزشکی به جامعه هدف ارائه شده است.

وی ارزش خدمات ارائه‌شده را بیش از ۲۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این خدمات با هدف پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز‌های خانواده‌های تحت حمایت، ارتقای کیفیت زندگی آنان و تسهیل دسترسی به خدمات ضروری در حوزه‌های مختلف ارائه شده است.

مدیر اجرایی قرارگاه حاج عبدالله والی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با اشاره به اهمیت مشارکت گروه‌های جهادی در فعالیت‌های حمایتی گفت: استفاده از ظرفیت نیرو‌های جهادی و مردمی، علاوه بر گسترش دامنه خدمات‌رسانی، زمینه هم‌افزایی بیشتر میان نهاد‌های حمایتی و گروه‌های داوطلب را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در رفع نیاز‌های خانواده‌های کم‌برخوردار داشته باشد.

خطیب‌زاده افزود: خدمات تحصیلی با هدف حمایت از نیاز‌های آموزشی مددجویان، خدمات عمرانی با رویکرد بهبود شرایط زندگی خانواده‌ها و خدمات پزشکی، دندان‌پزشکی و چشم‌پزشکی با هدف کمک به تأمین نیاز‌های درمانی آنان ارائه می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم همکاری با گروه‌های جهادی گفت: توسعه تعامل با گروه‌های مردمی و جهادی و استفاده از ظرفیت‌های داوطلبانه، از راهکار‌های مؤثر برای گسترش خدمات حمایتی و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مددجویان و نیازمندان در مناطق مختلف استان است.