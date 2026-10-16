به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چهاربرج با بیان اینکه بررسی سیاست‌های یک ماه اخیر آمریکا در قبال ایران، وضعیتی از بن‌بست دیپلماتیک توأم با تشدیدِ وضعیتِ نظامیِ کنترل‌شده را نشان می‌دهد، اظهار کرد: مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری قطر، پاکستان و مصر به نتیجه نرسیده و هم‌زمان، واشنگتن در حال تقویت حضور نظامی خود در منطقه است و ترامپ علناً از احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سخن گفته است.

امام جمعه چهاربرج با اشاره به سناریو‌های مطرح در این زمینه، گفت: علاوه بر آرایش نظامی، احتمال حمله رژیم صهیونی حتی پیش از انتخابات آمریکا، همچنین تشدید لحن ایران، منطقه را مجدداً در آستانه ورود به جنگی جدید قرار داده است.

وی با بیان اینکه تشدید کنترل‌شده (وضعیت فعلی)؛ حمله گسترده آمریکا پس یا پیش از انتخابات و توافق دیپلماتیک ناگهانی و جنگ منطقه‌ای فراگیر سناریو‌های مطرح در این زمینه هستند که احتمال قوی تا ضعیف تحقق را دارند، افزود: سناریوی اول ادامه حملات متقابل محدود، حفظ تنش در سطحی قابل مدیریت، سناریوی دوم که تصمیم‌گیری‌های پنهان، اعزام نیرو، اظهارات ترامپ احتمال آن را بالا می‌برد حمله گسترده آمریکا پس یا پیش از انتخابات بوده و توافق دیپلماتیک ناگهانی نیز با توجه به علائم و نشانه‌ها و مواضع احتمال خیلی پایین و جنگ منطقه‌ای فراگیر نیز احتمال متوسط تا زیاد دارد.

جلالی اظهار کرد: در حالت کلی می‌توان گفت سناریوی محتمل‌تر، یک سناریوی ترکیبی است، یعنی ادامه تشدید کنترل‌شده با احتمال جهش به جنگ گسترده.

امام جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه جنگ ایران و آمریکا بر حسب مؤلفه‌های مختلف قابل ارزیابی است، گفت: انتخابات آمریکا، موضع نتانیاهو، مذاکرات، اقتصاد جنگ و جنگ‌های منطقه مؤلفه‌های درگیر در این زمینه هستند.

وی افزود: انتخابات آمریکا هرچند به‌عنوان یک مسئله اساسی در تحولات جنگ ارزیابی نمی‌شود؛ اما به جهت منطقی یک محور مهم در تحلیل کوتاه مدت از روند جنگ قابل درک است و بر اساس آخرین برآوردها، هرگونه تشدید وضعیت جنگی باعث کاهش بیشتر آرای جمهوری‌خواهان خواهد شد و بر همین اساس بعید به نظر می‌رسد پیش از انتخابات، آمریکا بخواهد وارد مرحله جدید جنگ بشود.

جلالی با اشاره به اینکه انگیزه اصلی نتانیاهو مسائل پیچیده‌تری است که می‌توان این برآورد را داشت که نتانیاهو همچنان به دنبال تشدید جنگ است، تصریح کرد: ایران با ادامه این وضعیت در تنگه هرمز می‌تواند بی‌نظیرترین ضربه تاریخ را به آمریکا وارد کند و ادامه این وضعیت نیز برای دشمنان ایران قابل تحمل نخواهد بود و احتمال تشدید درگیری وجود دارد.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه در موضوع مذاکرات همچنان خطوط انتقال پیام فعال هستند و مبنای ایران همچنان شروط هفت‌گانه است، اظهار کرد: ایستادگی ایران در این چارچوب و عدم باج‌دهی به دشمن آمریکایی - صهیونی نیز عامل دیگری است که ایران به‌خوبی توانسته خط فشار بر آمریکا و اسرائیل را امتداد دهد.

وی با بیان اینکه فعال شدن یمن در منطقه وضعیت را به طور قابل توجهی تغییر داده و اکنون توجه کشور‌های عربی منطقه کاملاً به یمن معطوف شده است، افزود: افزایش سنگین حملات به فرودگاه‌های عربستان و تأسیسات نفتی این کشور آمریکایی‌ها را دچار مسائل جدیدی کرده که حل و فصل آن نیز چندان راحت به نظر نمی‌رسد.

امام جمعه چهاربرج در ادامه با اشاره به میلاد عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار کرد: این تقارن و نام‌گذاری، پیامی عمیق و درس‌آموز برای جامعه اسلامی ما دارد، حضرت زینب (س) تنها یک پرستار برای امام سجاد علیه‌السلام و اسرای کربلا نبود، بلکه زینب کبری (س) پرستار ارزش‌های الهی، پرستار نهضت عاشورا و حافظ و پاسدار خون سیدالشهدا (ع) بود.

وی با بیان اینکه اگر صبر زینب (س) و خطبه‌های آتشین و افشاگرانه او در کوفه و شام نبود، شاید حماسه کربلا در بستر تاریخ مظلوم واقع می‌شد و تحریف می‌شد، افزود: حضرت زینب (س) به ما آموخت که در سخت‌ترین شرایط، در اوج مصیبت و داغ، می‌توان با توکل به خدا، بصیرت نافذ و پایداری، نقش تاریخی خود را ایفا کرد و دشمن را به زانو درآورد.

جلالی با اشاره به اینکه امروز درس بزرگ مکتب زینبی (س) برای ما و امت اسلامی، «بصیرت، مقاومت و استقامت در برابر جبهه استکبار» است، تصریح کرد: دشمنان اسلام و انقلاب، در جنگ ترکیبی، اقتصادی و رسانه‌ای خود تلاش می‌کنند تا روحیه مقاومت را در دل ملت‌های مسلمان تضعیف کنند.