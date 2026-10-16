به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رقابت‌ها، این مسابقات تا یکشنبه ۲۶ مهر ادامه خواهد یافت و در آن ۳۰۰۰ رزمی کار از ۵۴ کشور حضور دارند و در دو بخش رینگی و تاتامی مردان و زنان به رقابت می‌پردازند.

نتایج نمایندگان ایران به این شرح است:

مردان:

۷۹- کیلوگرم: (تاتامی)

آرمان محسنی مهر در دور اول بخش پوینت فایت مغلوب ویلیم اورموویچ از کرواسی شد و از دور مسابقات کنار رفت.

محسنی مهر در بخش لایت کنتاکت و در دور اول به مصاف خوجه اکبر عبدوغفوراف از ازبکستان می‌رود.

۹۴- کیلوگرم:

محمود نعمتی در دور نخست بخش پوینت فایت از پیوتر ماسلانکا از لهستان شکست خورد و به مدال برنز مشترک دست یافت.

محمود نعمتی دور دور نخست کیکی لایت با احمد علاءالدین از سوریه رو‌به‌رو می‌شود.

برنامه:

۶۳- کیلوگرم:

سعید اسمعیلی در دور اول کیک لایت استراحت می‌کند و در دور دوم با برنده مبارزه احمد علاالدین با سوریه و یوری بلیانین از قزاقستان رو‌به‌رو می‌شود.

امیر علی شهبازی در بخش سنتی استراحت کرد و در دور دوم با عزیزبک رجب اف از ازبکستان رو‌به‌رو می‌شود.

۶۹- کیلوگرم:

پارسا ابراهیمی در دور اول کیک لایت استراحت می‌کند و در دور دوم با نور احمد سلیمان از دانمارک رو‌به‌رو خواهد شد.

ارشیا کیماسی در دور اول کیک لایت استراحت می‌کند و در دور دوم با امین آراش از ترکیه رو‌به‌رو می‌شود.

۸۴- کیلوگرم:

مجید عشقی صابرپور در دور اول لایت کنتاکت به مصاف ابراهیم نیگماتوف از ازبکستان می‌رود.

مجید عشقی صابرپور در دور اول کیک لایت به مصاف بهروز صدیق اف از ازبکستان می‌رود.

۹۴+ کیلوگرم:

امیرعلی فتح الله زاده در دور اول لایت کنتاکت با آرتیم سالمانوف از روسیه دیدار می‌کند.

امیرعلی فتح الله زاده در دور اول کیک لایت به مصاف عامر عبدالله از اردن می‌رود.

زنان:

۵۰- کیلوگرم:

نرگس رنجبر در دور اول لایت کنتاکت با سیواپورن لمنوی از تایلند رو‌به‌رو می‌شود و در صورت برد در دور دوم به مصاف ریحانه جلالووا از ازبکستان می‌رود.

نرگس رنجبر در دور اول کیک لایت استراحت می‌کند و در دور دوم با برنده مبارزه ازبکستان و قزاقستان رو‌به‌رو می‌شود.

۶۰- کیلوگرم:

سیده نسیبه میر شهیدی در دور اول لایت کنتاکت استراحت می‌کند و در نیمه نهایی با زوارا سلطانووا از ازبکستان رو‌به‌رو می‌شود.

۶۵- کیلوگرم:

آنیتا تمجید یامچلو در دور اول لایت کنتاکت به مصاف دلنورا تویچیه وا از ازبکستان می‌رود.

آنیتا تمجید یامچلو در دور اول بخش کیک لایت با گوزل نارزالله اوا از ازبکستان رو‌به‌رو می‌شود.

۷۰+ کیلوگرم

آیناز مهدی اوغلی در دور نخست لایت کنتاکت به مصاف شهناز توراقولووا از ازبکستان می‌رود.

آیناز مهدی اوغلی در دور نخست کیک لایت به مصاف ایزابلا پلاتزنر از اتریش می‌رود.