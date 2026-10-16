امام جمعه موقت تبریز با اشاره به تجربه تاریخی قرارداد‌های گلستان و ترکمانچای تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر توان دفاعی و انسجام ملی، اجازه تکرار چنین توافق‌هایی را نخواهند داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل روشن‌تن در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز که در مصلای اعظم امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به قرارداد‌های گلستان و ترکمانچای، این رویداد‌های تاریخی را یادآور خسارت‌هایی دانست که در دوره‌های گذشته بر ایران تحمیل شده است.

وی با اشاره به شرایط سیاسی و نظامی ایران در دوره انعقاد این قرارداد‌ها اظهار کرد: بررسی تجربه‌های تاریخی باید در تصمیم‌گیری‌های امروز کشور مورد توجه قرار گیرد و اجازه داده نشود شرایطی مشابه گذشته تکرار شود.

خطیب نماز جمعه تبریز با اشاره به بحث مذاکرات و احتمال توافق‌های جدید تصریح کرد: ایران امروز با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی، نیرو‌های مسلح، نیرو‌های بسیج و توان دفاعی خود، شرایط متفاوتی با دوره‌های تاریخی گذشته دارد.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران تجربه قرارداد‌های گلستان و ترکمانچای را از یاد نبرده است گفت: مردم ایران اجازه نخواهند داد توافق‌هایی از این دست تکرار شود و منافع و استقلال کشور در معرض آسیب قرار گیرد.

امام جمعه موقت تبریز حفظ استقلال، صیانت از منافع ملی و توجه به تجربه‌های تاریخی را از الزامات تصمیم‌گیری در شرایط کنونی دانست و بر ضرورت هوشیاری در برابر فشار‌های خارجی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل روشن‌تن با استناد به آیات قرآن کریم درباره ضرورت آمادگی در برابر دشمن، هوشیاری و حفظ توان دفاعی را ضروری دانست و با اشاره به مضمون آیات قرآن درباره آمادگی در برابر حملات احتمالی دشمنان اظهار کرد: دشمنان ممکن است از غفلت و کاهش آمادگی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند؛ بنابراین، حفظ آمادگی و تقویت توان دفاعی باید همواره مورد توجه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های دفاعی کشور افزود: آموزه‌های قرآن کریم بر آمادگی در برابر تهدید‌ها تأکید دارند و این آمادگی، بخشی از الزامات حفاظت از جامعه و مقابله با خطر‌های احتمالی است.

وی همچنین وحدت، انسجام و بصیرت مردم را از عوامل مهم مقابله با فشار‌های خارجی دانست و بر ضرورت حفظ همبستگی ملی در برابر تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

امام جمعه موقت تبریز در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(سلام الله علیها) و گرامیداشت روز پرستار، از تلاش‌های پرستاران در مراقبت از بیماران قدردانی کرد و یاد پرستاران شهید را گرامی داشت.

وی با اشاره به جایگاه حضرت سیّده زینب (سلام الله علیها) در تاریخ اسلام، مکتب آن حضرت را الگویی برای حفظ عزت، پایداری در برابر ظلم و عبور از دشواری‌ها دانست و گفت: ملت ایران در مواجهه با بحران‌ها توانسته است با تکیه بر آموزه‌های دینی و روحیه مقاومت، از شرایط دشوار عبور کند و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند.

خطیب نمازجمعه تبریز با اشاره به حضور شبانه مردم در خیابان‌های شهر‌های مختلف ایران، به‌ویژه تبریز اظهار کرد: این حضور نشان‌دهنده ایستادگی مردم در برابر فشار‌ها و تهدیدها است و ملت ایران با الهام از مکتب حضرت زینب (سلام الله علیها) بر حفظ عزت، هویت ملی و جایگاه کشور تأکید دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده درباره جلوگیری از تحصیل دختران محجبه در جمهوری آذربایجان، خواستار تجدیدنظر مسئولان این کشور در سیاست‌های مربوط به پوشش دانش‌آموزان شد.

وی با انتقاد از محروم شدن دانش‌آموزان از تحصیل به دلیل رعایت حجاب، بر ضرورت احترام به حقوق آنان تأکید کرد و گفت: جلوگیری از حضور دختران محجبه در مدارس، موضوعی است که باید از سوی مسئولان مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین روشن‌تن با اشاره به تجربه تاریخی کشف حجاب در دوره رضاخان، به پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی سیاست‌های محدودکننده در حوزه پوشش هشدار داد و توجه مسئولان جمهوری آذربایجان را به مطالبات خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواستار شد. وی همچنین بر ضرورت پیگیری این موضوع از سوی کشور‌های اسلامی تأکید کرد.

وی در ادامه خطبه‌ها نماز را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های قرآنی برای اصلاح اخلاق معرفی و با اشاره به آیات سوره معارج درباره ویژگی‌های انسان اظهار کرد: انسان ممکن است در برابر مشکلات بی‌تابی کند و هنگام برخورداری از امکانات و نعمت‌ها به بخل و خودداری از بخشش گرفتار شود، اما نمازگزار واقعی باید از چنین ویژگی‌هایی فاصله بگیرد.

امام جمعه موقت تبریز افزود: در آموزه‌های قرآنی، حرص و بی‌تابی از ویژگی‌هایی معرفی شده‌اند که انسان باید برای اصلاح آنها تلاش کند. نماز در صورتی که با توجه و پایبندی عملی همراه باشد، می‌تواند در کنترل این گرایش‌ها و تقویت روحیه صبر، انفاق و مسئولیت‌پذیری مؤثر باشد.

وی با اشاره به آیه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ» تصریح کرد: یکی از آثار مهم نماز، بازداشتن انسان از گناه و رفتار‌های ناپسند است؛ ازاین‌رو، آثار این عبادت باید در زندگی و روابط اجتماعی افراد نیز نمایان شود.