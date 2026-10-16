امام جمعه میاندوآب گفت: حفظ وحدت و همدلی و حضور پرشور مردم در تجمعات، از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است و همه باید از بیان سخنان تفرقه‌انگیز پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با تحلیل شرایط سیاسی منطقه، اظهار کرد: احتمال از سرگیری جنگ و یا عدم شروع آن، تحت چند شرایط است که از آن جمله می‌توان به انتخابات آمریکا، مواضع نتانیاهو، وضعیت تنگه هرمز و منطقه اشاره کرد.

امام جمعه میاندوآب افزود: آمریکا درگیر انتخابات میان‌دوره‌ای است و با توجه به شرایط داخلی این کشور و رقابت بین دو جناح سیاسی و نیاز ترامپ به پیروزی جناح سیاسی وی در این انتخابات، طبق تحلیل‌ها احتمال شروع دوباره جنگ قبل از انتخابات آمریکا کم است.

وی با اشاره به انتخابات رژیم صهیونیستی و مواضع نتانیاهو در این زمینه اشاره کرد و گفت: نتانیاهو با توجه به برتری رقیبش به دنبال تشدید جنگ است و در روز‌های گذشته نیز به نوعی به یمن حمله کرد.

حسن‌زاده به جنگ اقتصادی اشاره و تصریح کرد: قبل از شروع جنگ روزانه حدود ۱۲۰ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کرد که این تعداد به حدود نهایتاً به پنج کشتی رسیده است و این شرایط دنیا را تحت تأثیر قرار داده است.

امام جمعه میاندوآب به موضوع مذاکرات نیز اشاره و اظهار کرد: تا امروز همه مسئولان ارشد کشور پای شروط هفتگانه مطرح و تأیید شده بوده و از آن عقب‌نشینی نکرده‌اند و حتی در گفت‌و‌گو‌های تلفنی که با میانجی‌ها بود نیز برخی مسائل را اضافه کرده‌اند و هم حاکمیت؛ هم دولت و هم مردم به دنبال مستأصل و تسلیم کردن آمریکا هستند و قطعاً پیروزی نهایی با امت اسلامی است.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب که اگر دشمنان به دشمنی خود ادامه دهند؛ جبهه‌های جدیدی گشوده خواهد شد، تصریح کرد: امروز در یمن شاهد یکی از این جبهه‌ها هستیم که مردم یمن به‌عنوان شمشیر برنده جبهه مقاومت و با ایمان راسخ در مقابل دشمن ایستاده‌اند.

حسن‌زاده هم چنین با تأکید بر وحدت و همدلی و با بیان اینکه همه باید برای پرشورتر شدن تجمعات برنامه‌ریزی و تلاش کنیم، اظهار کرد: وظیفه همه ما حفظ وحدت و حضور در تجمعات است نه امر و نهی و باید اشد اعلی الکفار و رحما بینهم باشیم.

امام جمعه میاندوآب افزود: این دستور صریح رهبری انقلاب است که همه باید در تجمعات شرکت کنند و سخنی بر خلاف وحدت جایز نیست.

وی با اشاره به روز پرستار از تلاش این قشر در خدمت‌رسانی به مردم تقدیر و تشکر کرد و گفت: پرستاری از سخت‌ترین مشاغل است که با صبوری به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند، در ایام کرونا و جنگ مشکلات را تحمل کردند.