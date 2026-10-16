موزه پته کرمان با حضور استاندار کرمان و معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،به گفته مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان ، در این مجموعه، ۱۸ اثر فاخر پته کرمان به نمایش گذاشته شده است که قدیمی‌ترین آن‌ها به دوره زندیه تعلق دارد و آثاری از دوره قاجار و پهلوی اول و دوم را نیز شامل می‌شود.

مورد محسن نژاد افزود: شماری از آثار ارزشمند پته که پیش از این در مخزن امن اموال اداره‌کل میراث فرهنگی استان نگهداری می‌شدند، به این مجموعه انتقال یافته‌اند تا در قالب موزه پته در معرض دید علاقه‌مندان قرار گیرند.

همچنین آثار متعلق به دوره‌های زندیه و قاجار در حال مرمت هستند و مستندات مرتبط با این هنر سنتی نیز در موزه ارائه خواهد شد.

از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه، راه‌اندازی خانه خلاق صنایع‌دستی است؛ فضایی که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت آثار تاریخی و فاخر پته برای ایده‌پردازی، خلاقیت و طراحی محصولات جدید در این حوزه در نظر گرفته شده است.

این مجموعه در بازار گنجعلی‌خان در بخش ضرابخانه واقع شده و بازدید از این مجموعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۱۸ امکان‌پذیر است و بازدید برای عموم رایگان خواهد بود.