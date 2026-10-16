به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام کوهی امام جمعه تکاب گفت: بانوان زینبی همواره سیره و منش آن بانوی بزرگوار اسلام را الگوی خود قرار داده و حفظ حجاب و پاکدامنی راحفظ کرده‌اند.

امام جمعه تکاب افزود: زیست عفیفانه بانوان در کشور ایران اسلامی خود خنثی کننده دسیسه‌های دشمنان است.

وی گفت: دشمنی آمریکا با کشورمان تمام شدنی نیست، لذا مردم و مسؤلان باید با بصیرت در مقابل دشمنی‌های آنان جبهه گیری کنند.

امام جمعه تکاب گفت: گرچه آمریکا در کشورمان سفارتخانه ندارد، اما خودفروختگان و خائنین به کشور و ملت سفرای آمریکا در کشورمان هستند و باید با آنان برخورد جدی شود.

وی گفت: ما به امام شهیدمان قول می‌دهیم غرب زده‌های زمانمان را به زباله دان تاریخ خواهیم فرستاد.