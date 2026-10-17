به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب گفت: برابر آمار‌های ثبت‌شده، در شش‌ماهه نخست امسال تعداد تصادفات فوتی با کاهش ۸ درصدی از ۱۱۸ فقره به ۱۰۹ فقره رسیده و شمار جان‌باختگان نیز از ۱۳۹ نفر در مدت مشابه سال گذشته به ۱۳۰ نفر کاهش یافته است.

وی افزود: در این مدت، تصادفات جرحی با کاهش ۳ درصدی از یک‌هزار و ۲۱۳ فقره به یک‌هزار و ۱۷۵ فقره رسیده و شمار مجروحان نیز با کاهش ۴ درصدی از یک‌هزار و ۴۶۴ نفر به یک‌هزار و ۴۰۹ نفر کاهش یافته است.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی تصادفات خسارتی از یک‌هزار و ۲۳۲ فقره به یک‌هزار و ۴۱۵ فقره، خاطرنشان کرد: مجموع تصادفات ثبت‌شده در این بازه زمانی با افزایش ۵ درصدی از ۲ هزار و ۵۶۳ فقره به ۲ هزار و ۶۹۹ فقره رسیده است.

سرهنگ رضایی‌نسب با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، توجه به جلو و رعایت سرعت مطمئنه، در پیشگیری از حوادث رانندگی و صیانت از جان خود و دیگر کاربران ترافیک اهتمام جدی داشته باشند.