به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد؛ امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران در خدمت‌رسانی به بیماران را شایسته تقدیر دانست و بر ضرورت درک شرایط کاری کادر درمان، رعایت صبر و احترام متقابل از سوی همراهان بیماران تأکید کرد.

ماموستا عبدالسلام امامی با اشاره به سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، بر پاسداشت یاد و فداکاری‌های شهدا در راه دفاع از کشور تأکید کردند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ عذرخواهی و بخشش در جامعه، گسترش این رفتار‌های اخلاقی را عاملی مؤثر در تقویت روابط اجتماعی، کاهش کدورت‌ها و تحکیم همدلی میان مردم دانست.

امام جمعه مهاباد در پایان، با تبریک روز تربیت بدنی و ورزش، از درخشش ورزشکاران کشور در بازی‌های آسیایی قدردانی کرد و کسب رتبه‌های برتر داوطلبان مهابادی را در کنکور سراسری تبریک گفت.