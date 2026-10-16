امام‌جمعه ارومیه با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی ملی و تقویت قدرت بازدارندگی کشور گفت: ملت ایران با تکیه بر انسجام داخلی و توان دفاعی خود در برابر تهدید‌های دشمن ایستادگی می‌کند و هرگونه تسلیم و سازش در برابر آمریکا، به معنای پذیرش ذلت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه، با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر فشار‌های دشمن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا در دستیابی به اهدافی همچون تجزیه ایران و نابودی انرژی هسته‌ای ناکام مانده است، اظهار کرد: برخی تلاش می‌کنند ناکامی آمریکا در این جنگ را نادیده بگیرند، اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تقویت همبستگی ملی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر تهدیدهاست.

امام‌جمعه ارومیه با اشاره به طرح موضوع «صلح شرافتمندانه» از سوی برخی افراد، خاطرنشان کرد: نباید چنین دیدگاه‌هایی به پذیرش قدرت نظامی آمریکا به‌عنوان نیرویی شکست‌ناپذیر و تسلیم در برابر این کشور منجر شود؛ چراکه سازش از موضع ضعف، نتیجه‌ای جز ذلت نخواهد داشت.

قریشی با تأکید بر نقش توان دفاعی در بازدارندگی کشور افزود: قدرت موشکی ایران یکی از مؤلفه‌های مهم دفاعی است و با تقویت توان نظامی و حفظ انسجام داخلی باید شرایطی فراهم شود که دشمن نتواند تهدید‌های خود را عملی کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، سیره آن حضرت را الگویی ارزشمند برای بانوان دانست و گفت: جهاد، ولایت‌مداری، صبر، شکیبایی، عفت و حیا از ویژگی‌های برجسته حضرت زینب (س) است که باید در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت پرستاران و کادر درمان در ارائه خدمات سلامت، بر اهمیت توجه به مسائل اخلاقی و رعایت موازین شرعی در کنار وظایف حرفه‌ای تأکید کرد.

قریشی ایجاد مراکز درمانی ویژه بانوان را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: راه‌اندازی چنین مراکزی می‌تواند زمینه رعایت بهتر ملاحظات شرعی و کاهش اختلاط میان محرم و نامحرم را فراهم کند.

امام‌جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به هفته ورزش، نقش ورزشکاران را در معرفی فرهنگ و هویت ایران اسلامی مهم ارزیابی کرد و گفت: محیط‌های ورزشی نیز از عرصه‌هایی هستند که دشمن برای نفوذ در آنها تلاش می‌کند؛ ازاین‌رو، توجه به ارزش‌های دینی و ملی در این حوزه اهمیت دارد.

وی افزود: ورزشکاران ایرانی با رعایت حجاب، احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران و پایبندی به اصول اخلاقی می‌توانند در رقابت‌های بین‌المللی نمایانگر هویت و فرهنگ کشور باشند.

قریشی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حقوق متقابل والدین و فرزندان، بر ضرورت رعایت مسئولیت‌های اخلاقی در خانواده تأکید کرد و گفت: همان‌طور که فرزندان در برابر والدین وظایفی دارند، پدران و مادران نیز مسئول حفظ کرامت فرزندان و پرهیز از هرگونه رفتار آسیب‌زا در قبال آنان هستند.

وی افزود: والدین باید با رفتار مناسب، احساس ارزشمندی و اعتمادبه‌نفس را در فرزندان خود تقویت کنند و در تربیت آنان، اصول اخلاقی را مدنظر قرار دهند.

امام‌جمعه ارومیه همچنین پیشنهاد کرد والدین توصیه‌ها و آموزه‌های اخلاقی خود را در قالب نامه‌هایی برای فرزندانشان بنویسند تا این تجربیات و رهنمود‌ها به‌عنوان یادگاری ماندگار در اختیار نسل آینده قرار گیرد.