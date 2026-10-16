نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه حرفه پرستاری را فراتر از یک شغل، ترکیبی از ایثار و دلسوزی، جهاد و مسئولیت‌پذیری دانست.

حرفه پرستاری ترکیبی از ایثار و دلسوزی، جهاد و مسئولیت پذیری است

حرفه پرستاری ترکیبی از ایثار و دلسوزی، جهاد و مسئولیت پذیری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیت الله غفوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این حرفه را فراتر از یک شغل و ترکیبی از ایثار، مسئولیت‌پذیری و مهربانی برشمرد و گفت: پرستاران در تمام دوران‌های سخت انقلاب از جمله دوران دفاع مقدس اول تا سوم و بحران کرونا در خط مقدم پاسداری از ارزش‌های انسانی و دینی بوده‌اند.

وی با یادآوری خاطره‌ای از روحیه جهادی پرستاران در امدادرسانی به مجروحان جنگ تحمیلی سوم افزود: حضور داوطلبانه و شبانه‌روزی پرستارانی که حتی خارج از شیفت کاری خود برای کمک به مصدومان شتافتند، تجسم عینی استقامت حضرت زینب (س) در کاروان کربلا است که تاریخ باید آن را به یادگار ثبت کند.

آیت الله غفوری با تأکید بر لزوم توجه ویژه به دشواری‌ها و مأموریت‌های خطیر کادر درمان افزود: مجموعه سختی‌ها، ارزش‌های حرفه‌ای و مطالبات به‌حق این قشر اثرگذار باید همواره مورد توجه جدی مسئولان در سطوح ملی، استانی و همچنین آحاد مردم قرار گیرد و همه ما قدردان زحمات خالصانه آنان هستیم.

امام‌جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره سالروز شهادت پنجمین شهید محراب، آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی (نماینده امام راحل و امام‌جمعه فقید کرمانشاه) گفت: این شهید والامقام نمونه مجسم اسلام ناب محمدی (ص) بود و این مکان به واسطه خون پاک ایشان، قداستی فراتر از سایر مساجد یافته است.

آیت الله غفوری در ادامه با اشاره به پایداری بی‌نظیر ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان خاطرنشان کرد: استقامت و حضور پرشور مردم در تجمعات، تجلی همان منش و مسلکی است که تاریخ را در برابر استقامت زینب کبری (س) به تحیر واداشت.