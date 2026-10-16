به مناسبت روز جهانی غذا، اغذیه‌فروشی‌های اهواز به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های روزمره اقتصادی و اجتماعی این شهر، جلوه‌ای از تنوع غذایی و ذائقه‌های مختلف شهروندان را به نمایش می‌گذارند.

روز جهانی غذا؛ نگاهی به تنوع خوراک و کسب‌وکارهای غذایی در اهواز

روز جهانی غذا؛ نگاهی به تنوع خوراک و کسب‌وکارهای غذایی در اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت روز جهانی غذا، اغذیه‌فروشی‌های اهواز به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های روزمره اقتصادی و اجتماعی این شهر، جلوه‌ای از تنوع غذایی و ذائقه‌های مختلف شهروندان را به نمایش می‌گذارند.

این واحدهای صنفی با عرضه انواع غذاهای آماده و محلی، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز غذایی مردم، نقشی در اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکارهای شهری ایفا می‌کنند.

روز جهانی غذا فرصتی برای توجه بیشتر به اهمیت امنیت غذایی، دسترسی به غذای سالم و مغذی و ضرورت رعایت اصول بهداشتی در تهیه و عرضه مواد غذایی است.

تصاویر ثبت‌شده از اغذیه‌فروشی‌های اهواز، بخشی از فعالیت این واحدهای صنفی و حضور آن‌ها در زندگی روزمره شهروندان را روایت می‌کند؛ موضوعی که اهمیت کیفیت مواد اولیه، رعایت بهداشت و توجه به تغذیه سالم را بیش از پیش برجسته می‌سازد.



