مردم شهرستان‌های استان تهران در دویست و بیست و نهمین شب از اجتماعات مردمی، هم‌زمان با میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، بار دیگر پیمان وفاداری و جان‌فدایی خود را برای رسیدن به پیروزی نهایی به گوش دنیا رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و بیست و نهمین شب از قرار‌های شبانه مردم در شهرستان‌های استان تهران، جوی از همدلی و ایمان حاکم بود. حاضران در این اجتماع که با فضای معنوی ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار گره خورده بود، با تأکید بر ایستادگی و اراده، از آمادگی برای جان‌فدایی در راه سربلندی ایران و دستیابی به پیروزی نهایی سخن گفتند.