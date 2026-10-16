آزمون‌های تقویتی و سنجش بنیه علمی دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا دوازدهم با محوریت مساجد و پایگاه‌های مقاومت، در ۱۰۰ پایگاه مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در راستای جبران افت تحصیلی و تحقق آرمان پیشرفت علمی کشور، سلسله‌آزمون‌های تقویتی و سنجش بنیه علمی دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا دوازدهم با محوریت مساجد و پایگاه‌های مقاومت، در ۱۰۰ پایگاه استان مازندران از جمله پایگاه مسجد باب‌الحوائج شهرستان قائم‌شهر آغاز شد

موذن، معاون علمی، پژوهشی و فناوری سپاه کربلای مازندران، در حاشیه این رویداد با تأکید بر رسالت بسیج در تربیت کادر تراز انقلاب اسلامی گفت: با توجه به میانگین نمرات سال‌های اخیر دانش‌آموزان و افت تحصیلی اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های متولی، سازمان بسیج علمی ورود به این عرصه را وظیفه خود دانسته است.

وی افزود: در این طرح، دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا دوازدهم وارد چرخه‌ای پیوسته از آزمون‌های تقویتی و مشاوره‌های تخصصی کنکور می‌شوند تا مسیر دستیابی آنان به کرسی‌ها و رشته‌های برتر بهترین دانشگاه‌های کشور هموار شود.

معاون علمی و پژوهشی سپاه کربلا با اشاره به گستردگی طرح در سطح استان خاطرنشان کرد: این آزمون‌ها هم‌اکنون در حدود ۱۰۰ پایگاه مازندران در حال برگزاری است و با توجه به استقبال صورت‌گرفته، سایت ثبت‌نام مجدداً فعال شده و داوطلبان و پایگاه‌های علاقه‌مند تا ۱۵ آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به معاونت علمی سپاه نواحی شهرستان‌ها ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان قائم‌شهر نیز با اشاره به آرمان‌های انقلاب اسلامی در بیان رهبر معظم انقلاب گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب پیشرفت کشور را مرهون تکیه بر علم دانسته و بر حدیث شریف «العِلمُ سُلطان» تأکید فرموده‌اند، بسیج تقویت بنیه علمی نونهالان و نوجوانان را در اولویت کاری خود قرار داده است.

سرهنگ عباس‌پور، افزود: امروز در پایگاه مسجد باب‌الحوائج شهرستان قائم‌شهر، شاهد برگزاری این آزمون‌ها برای دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا یازدهم هستیم؛ رویدادی که علاوه بر ارتقای شاخص‌های علمی، گامی اساسی در جهت کاهش بار هزینه‌های سنگین آموزشی و آزمونی خانواده‌ها به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه قائم‌شهر در پایان با تأکید بر لزوم تداوم این‌گونه طرح‌ها تصریح کرد: تمام ظرفیت‌ها و توان موجود برای رونق و استمرار این برنامه‌ها در شهرستان به کار گرفته خواهد شد تا نوجوانان این مرز و بوم در بستری امن و علمی رشد یابند.