

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ فرمانده انتظامی پلدختر گفت:در پی اجرای طرح‌های مبارزه با مخلان اقتصادی و صیانت از حقوق بیت‌المال، مأموران پلیس آگاهی شهرستان پلدختر، یک واحد مسکونی را که به محل نگهداری و بهره‌برداری از دستگاه‌های غیرمجاز رمزارز تبدیل شده بود، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های قضایی و با همراهی کارشناسان اداره برق، در بازرسی از این محل، دو دستگاه ماینر قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال کشف و یک مته م دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد .

فرمانده انتظامی پلدختر تأکید کرد:استفاده غیرمجاز از جریان برق علاوه‌ ر آسیب به شبکه ی توزیع و افزایش احتمال خاموشی، تخلفی آشکار در حوزه اقتصاد است و شهروندان در صورت مشاهده ی موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند