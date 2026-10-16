امام جمعه موقت یزد با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات پرستاران، خواستار رسیدگی جدی مسئولان به دغدغه‌های این قشر شد.

حضرت زینب (س)، الگوی صبر و مقاومت؛ تأکید امام جمعه موقت یزد بر رسیدگی به مطالبات پرستاران

حضرت زینب (س)، الگوی صبر و مقاومت؛ تأکید امام جمعه موقت یزد بر رسیدگی به مطالبات پرستاران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، حجت‌الاسلام محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد، با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز پرستار، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی جامع از ایمان، عفاف، شجاعت، صبر و مقاومت دانست.

وی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی حضرت زینب (س) اظهار کرد: حیا، عفت، شجاعت، سخنوری، صبر، پایداری و عبادت از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی این بانوی بزرگ اسلام است که می‌تواند الگویی برای زنان مسلمان باشد.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به روایتی از امام سجاد (ع) درباره علم و معرفت حضرت زینب (س) افزود: ایشان حتی در دشوارترین شرایط دوران اسارت پس از واقعه کربلا نیز از عبادت و بندگی خداوند دست نکشید و با وجود ضعف جسمانی و کمبود امکانات، نماز شب خود را به‌جا می‌آورد.

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در مراقبت از امام سجاد (ع) و دیگر بازماندگان واقعه کربلا، نام‌گذاری سالروز ولادت ایشان به‌عنوان روز پرستار را مناسبتی ارزشمند دانست و این روز را به جامعه پرستاری تبریک گفت.

وی پرستاری از بیماران و رسیدگی به مجروحان را از خدمات ارزشمند انسانی و دینی برشمرد و با اشاره به روایات اسلامی درباره فضیلت این خدمت، بر ضرورت تکریم پرستاران تأکید کرد.

امام جمعه موقت یزد افزود: در کنار توجه به ارزش معنوی حرفه پرستاری، مسئولان نیز باید با شناخت مشکلات و دغدغه‌های این قشر، برای رفع مسائل آنان تلاش کنند.

حجت‌الاسلام محمدی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه یزد، با اشاره به سالروز شهادت جعفر بن ابی‌طالب (ع)، معروف به جعفر طیار، به تشریح رشادت‌های وی در جنگ موته پرداخت.

وی با بیان اینکه جعفر طیار برادر بزرگ‌تر امیرالمؤمنین علی (ع) بود، اظهار کرد: در جنگ موته، سپاه اسلام با وجود شمار کمتر نیرو‌ها در برابر سپاه روم ایستادگی کرد و فرماندهان مسلمان یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند.

امام جمعه موقت یزد افزود: پس از قطع شدن دست راست و چپ جعفر طیار، وی پرچم سپاه اسلام را با بازوان خود نگه داشت و تا زمان شهادت در میدان نبرد مقاومت کرد. در روایات اسلامی آمده است که خداوند در برابر دو دست او، دو بال در بهشت به وی عطا کرد و از همین رو به جعفر طیار شهرت یافت.

وی با اشاره به تعیین زید بن حارثه، جعفر طیار و عبدالله بن رواحه به‌عنوان فرماندهان سپاه اسلام در این نبرد گفت: پس از شهادت این سه فرمانده، خالد بن ولید فرماندهی سپاه را برعهده گرفت و نیرو‌های باقی‌مانده را از میدان نبرد خارج کرد.

حجت‌الاسلام محمدی با تأکید بر اینکه تاریخ اسلام سرشار از نمونه‌های ایثار و ایستادگی در برابر دشمنان قدرتمندتر است، خاطرنشان کرد: ملت ایران نیز در مواجهه با قدرت‌های بزرگ از روحیه مقاومت برخوردار است و دشمنان باید بدانند که مسلمانان در طول تاریخ از میدان‌های دشوار عقب‌نشینی نکرده‌اند.

امام جمعه موقت یزد در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر مسئولان قضایی درباره جرم بودن بی‌حجابی و ضرورت برخورد قانونی با آن، خواستار اجرای دستورات اعلام‌شده در این زمینه شد.

وی از رئیس قوه قضائیه و دادستان‌های کشور خواست برای اجرای این دستورات اقدام کنند و بر ضرورت برخورد قانونی با جرائم تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمدی همچنین با اشاره به انتشار اخباری درباره اجرای طرح تثبیت قیمت برخی کالا‌های اساسی تا پایان سال از سوی شهرداری تهران، خواستار بررسی امکان اجرای طرحی مشابه در شهر یزد شد.

وی خطاب به شهرداری یزد و دیگر شهرداری‌ها اظهار کرد: مسئولان شهری باید این طرح را بررسی کنند و در صورت امکان، زمینه اجرای آن را در یزد نیز فراهم آورند.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به نوسان قیمت کالا‌های مورد نیاز مردم افزود: تغییرات مداوم قیمت اقلام معیشتی، تأمین نیاز‌های روزمره خانوار‌ها را دشوار می‌کند و هر اقدامی که بتواند به ثبات قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم کمک کند، شایسته بررسی و پیگیری است.

وی تأکید کرد: در صورت موفقیت طرح تثبیت قیمت کالا‌های اساسی در تهران، می‌توان امکان اجرای آن را در دیگر شهر‌ها نیز بررسی کرد تا مردم از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.