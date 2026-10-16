نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ارتقای زیرساخت‌ها و کیفیت آموزشی در مدارس و هوشمندسازی مدارس و تجهیز کلاس‌های درس به امکانات الکترونیکی را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانبخش قلاوند در آیین بهره برداری از سومین طرح ورزشی مدارس اندیمشک با تاکید بر توجه به توسعه آموزشی عدالت محور در مدارس شهرستان اندیمشک بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفع کمبودهای مدارس به‌ویژه در مناطق عشایری و کم‌برخوردار باید در صدر اولویت‌های آموزش‌وپرورش اندیمشک قرار گیرد.

وی رفع نیازها و کمبودهای آموزش‌وپرورش را از الزام‌های مهم در ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس اندیمشک دانست و ادامه داد: توزیع متوازن امکانات آموزشی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تحصیل همه دانش‌آموزان مورد تاکید است.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: بهره گیری از تحولات فناوری و استفاده از ابزارهای نوین آموزشی به منظور افزایش کیفیت آموزش در مدارس ضروری است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای جذب اعتبارهای ملی برای تجهیز مدارس اندیمشک ادامه داد: پیگیری‌های فراوانی برای جذب اعتبار به منظور رفع نواقص و تجهیز مدارس این شهرستان در سطح ملی انجام شده که ثمره این اقدام‌ها توزیع چند مرحله تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی میان مدارس اندیمشک طی یک ماه اخیر بوده است.

قلاوند اظهار کرد: توجه هم‌زمان به ابعاد آموزشی، پرورشی و ورزشی، تقویت زیرساخت‌های ورزشی و تجهیز مدارس به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی زمینه‌ساز رشد استعدادهای دانش‌آموزان و تقویت سلامت جسمی و روحی آنان است.

عملیات اجرایی احداث پنج طرح ورزشی در پنج مدرسه ۲ نوبته اندیمشک طی ماه‌های اخیر آغاز شده که تاکنون از این تعداد، سه طرح آموزشی به بهره برداری رسیده است.

این پنج طرح ورزشی در مدارس ۲ نوبته شهرستان اندیمشک و با تامین اعتبار از مسوولیت‌های اجتماعی وزارت نفت اجرا شده‌اند که با بهره برداری کامل از این زیرساخت‌های ورزشی در عمل زمینه استفاده دانش‌آموزان ۱۰ مدرسه از فضای ورزشی استاندارد فراهم می‌شود.

در این آیین با بهره برداری از این طرح ورزشی، دانش آموزان ۲ آموزشگاه دخترانه فخر و ستایش اندیمشک از زیرساخت ورزشی استاندارد برخوردار شدند.

این فضای ورزشی با اجرای کف‌پوش پارکت و فراهم‌سازی امکانات موردنیاز برای فعالیت‌های ورزشی از جمله بسکتبال و والیبال، در راستای توسعه زیرساخت‌های تربیت‌بدنی، افزایش نشاط دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی ایجاد شده است.