نماینده ولی فقیه در استان سمنان : ایران برخلاف خواسته دشمن در مسیر فروپاشی نیست و با تاب‌آوری آگاهانه مردم، برنامه‌ریزی صحیح و تصمیم‌گیری به‌موقع مسئولان، از مشکلات اقتصادی عبور خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته که در مصلای امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام برگزار شد، با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو و مسائل روز کشور و جهان، بر ضرورت هوشیاری، تاب‌آوری و وحدت ملی تأکید کرد.

امام جمعه سمنان با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران گفت: دشمنان با تمام توان تلاش کردند تا اقتصاد ایران را متلاشی کنند و حتی ادعا کردند ظرف دو هفته اقتصاد کشور فروپاشیده خواهد شد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ به رشد مثبت ۳.۶ درصد دست خواهد یافت و نرخ تورم نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی تصریح کرد: این پیش‌بینی اگرچه قطعی نیست اما پیام این گزارش برای ما روشن است؛ ما برخلاف خواسته دشمن در مسیر نابودی نیستیم و از شدت فشار‌های اقتصادی عبور خواهیم کرد. این موضوع با برنامه‌ریزی صحیح، تصمیم‌گیری به‌موقع مسئولان اقتصادی و همراهی مردم قطعا محقق خواهد شد.

امام جمعه سمنان در تبیین مفهوم تاب‌آوری با تأکید بر اینکه تاب‌آوری تنها به معنای صبر و تحمل مشکلات نیست، خاطرنشان کرد: تاب‌آوری در شرایط جنگ و فشار‌های اقتصادی به این معناست که ابتدا مشکل به‌درستی شناسایی شود، سپس مورد تحقیق و تحلیل قرار گیرد و در نهایت با انتخاب راه‌حل‌های بهتر، نزدیک‌تر و کم‌هزینه‌تر، آن راه اجرا شود. وی با تقدیر از مردم به‌خاطر تاب‌آوری مثال‌زدنی در برابر گرانی‌ها، سختی‌ها، احتکار و تبعیض‌ها، تصریح کرد: نمره تاب‌آوری مردم ایران ۱۰۰ است، اما مسئولان نیز باید با برنامه‌ریزی صحیح و رفع موانع معیشت، قدردان این همراهی باشند.

امام جمعه سمنان با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار به همه پرستاران و کادر درمان استان و کشور اظهار کرد: پرستاران در دوران دفاع مقدس، بحران کرونا و امروز در خط مقدم خدمت به مردم هستند و همواره از جان و خانواده خود گذشته‌اند.

وی در ادامه با انتقاد از دیدگاه مسموم فرهنگ غرب علیه پرستاران و پزشکان گفت: متأسفانه فرهنگ غرب تلاش می‌کند این تصور را القا کند که تخصص پزشکی و پرستاری لزوماً باید همراه با بی‌عفتی و بدحجابی باشد، در حالی که بسیاری از بانوان پرستار ما با رعایت کامل شئون عفاف و حجاب در بالاترین سطوح تخصصی و مدیریتی در حال خدمت هستند.

امام جمعه سمنان با گرامیداشت یاد و خاطره پاسدار شهیده افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان که به دست تروریست‌های مزدور دشمن به شهادت رسید، گفت: این بانوی فداکار درس‌آموز مکتب حضرت زینب کبری (س) بود و راه شهدا ادامه خواهد یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی همچنین با محکومیت ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان گفت:جمهوری آذربایجان به واسطه نفوذ فرهنگ غرب، حجاب را در مراکز آموزشی ممنوع کرده و شاهد صحنه‌های دلخراشی هستیم که معلمان محجبه با گریه از دانش‌آموزان خود خداحافظی می‌کنند. این در حالی است که اکثریت جمعیت این کشور مسلمان و شیعه هستند و این اقدام مغایر با هویت اسلامی و شیعی مردم آذربایجان است.

امام جمعه سمنان در بخش دیگری از خطبه‌ها با قدردانی از مجید مجیدی، کارگردان برجسته سینمای ایران که با فیلم «غذای نیمروز» جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی بوسان را کسب کرد، اظهار داشت: این هنرمند بزرگ با موضع‌گیری شجاعانه خود در محکومیت ظالمان و مستکبران در آن جایگاه بین‌المللی، کار بسیار ارزشمندی انجام داد که از بسیاری از اقدامات نظامی نیز اثرگذارتر بود و مایه افتخار ملت ایران است.

وی همچنین با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران در مسابقات جهانی در خاک آمریکا، افزود: جوانان غیور ایران اسلامی با کسب سه مدال طلا و دو مدال برنز و عنوان قهرمانی جهان، بار دیگر اقتدار و شایستگی فرزندان این مرز و بوم را به نمایش گذاشتند.