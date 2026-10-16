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دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود از صدور ضربالاجل دو ماهه به ادارات متولی جهت تعیین تکلیف ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی این بخش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، صابر ذوالفقاری کریمی دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود گفت: با توجه به واگذاری ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی سرخرود توسط اداره منابع طبیعی در سال ۱۴۰۱ به اداره مسکن و شهرسازی و عدم اقدام مؤثر از سوی ادارات یادشده در راستای تحویل و در اختیارگرفتن این اراضی، مهلت دوماههای برای تعیینتکلیف قطعی آن از سوی دادستانی سرخرود صادر شد.
وی با تأکید بر اینکه نوار ساحلی و اراضی مستحدث ملی متعلق به عموم مردم و از انفال است، خاطرنشان کرد: صیانت از حریم سواحل و جلوگیری از هرگونه تعلل یا ترک فعل در زمینه آزادسازی و تعیینتکلیف حقوقی این اراضی، نقش مستقیمی در پیشگیری از زمینخواری، حفظ محیطزیست دریایی و صیانت از حقوق عامه دارد و دستگاه قضایی با متخلفان و مسئولان بیتفاوت در این حوزه قاطعانه برخورد میکند.
ذوالفقاری کریمی همچنین افزود: در پی تأکیدات رئیسکل دادگستری استان و برگزاری جلسهای در محل دادستانی سرخرود که با حضور رؤسای ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی آمل، محمودآباد و سرخرود و شهردار سرخرود برگزار شد، مقرر گردید با حضور کارشناسان و نقشه برداران ثبتی، ظرف حداکثر دو ماه آینده اراضی مستحدث و ساحلی تحویل اداره راه و شهرسازی گردد و این اداره نیز جهت اخذ سند مالکیت رسمی، اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد.